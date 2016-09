Obraz wchodzi do kin 30 września, ale premiera podwójnego albumu z muzyką będzie miała miejsce 16 września. Zebrane na niej utwory pojawiają się w filmie, a wydawnictwo podzielono na płytę dedykowaną Tomaszowi i płytę Zdzisława Beksińskiego.

Specyficznie rozumiana familijność spaja ten film, nie pozwala się rozejść pomiędzy wątkami dotyczącymi sprzedaży obrazów za granicę czy prowadzenia audycji w Trójce. Te, jak i bondowskie tłumaczenia są obecne, ale stanowią raptem uzupełnienie, co w pokazaniu obrazu rodziny specjalnie nie przeszkadza. Obecna jest natomiast muzyka, która jawi się jako najważniejszy element w życiu, coś jak powietrze, obowiązkowy element każdego szarego dnia - pisał Marcin Cichoński w recenzji filmu.

CD 1

1. Pieter Nooten & Michael Brook - Several Times I (Album Version)

2. Yazoo - Don’t Go (Album Version)

3. Joy Division - Love Will Tear Us Apart (Album Version)

4. The Moody Blues - Nights In White Satin (Album Version / Incl. Late Lament)

5. Budgie - Parents (Album Version)

6. Peter Gabriel - Lay Your Hands On Me (Album Version)

7. Marillion – Lavender (Album Version)

8. Sisters Of Mercy - This Corrosion (Album Version)

9. Roxy Music - More Than This (1999 Digital Remaster)

10. Talk Talk - Happiness Is Easy (Album Version)

11. Closterkeller - A Ona Ona (Remastered 2015)

12. Ultravox - Dancing With Tears In My Eyes (Album Version)

13. Nick Cave And The Bad Seeds - From Her To Eternity (Album Version)

14. Camel Pressure - Points (Album Version)

CD 2

1. Franz Liszt: A Dante Symphony – 2. Purgatorio

2. Edvard Grieg: Lyric Suite - 5. March Of The Trolls

3. Alfred Schnittke: Requiem - Credo

4. Claude Debussy: Sonata For Flute, Violin & Harp - 3. Finale

5. Franz Liszt: Tasso, Lamento E Trionfo

6. Gustav Mahler: Symphony No. 7 - 3. Scherzo

7. Gustav Mahler: Symphony No.10 - 1. Andante – Adagio

8. Gustav Mahler: Symphony No. 2 - 4. Ulricht

9. Atanas Valkov - The Last Family