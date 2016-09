Nagranie trafiło do internetu dziś bez żadnego komentarza. Ale każdy kto go posłucha nie będzie miał wątpliwości czemu jest poświęcona. "To jest piosenka o siedmiokrotnych czynszach/To jest piosenka o odcinaniu gazu" - śpiewa w utworze "To jest piosenka o ważnych rzeczach". Dalej słyszymy też w nim "To jest piosenka o spalonych włosach/To jest piosenka patrząca na mordercę".

Jolanta Brzeska, o której śpiewa Pablopavo, była działaczką społeczną walczącą o prawa osób przymusowo eksmitowanych. Została zamordowana 1 marca 2011 roku.

Pablopavo, czyli Paweł Sołtys, jest warszawianem. Gra z Vavamuffin, nagrywa też jako Pablopavo na własny rachunek.