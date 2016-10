Decyzja Szwedzkiej Akademii na pewno dla wielu jest zaskoczeniem. Ale już jej uzasadnienie otwiera oczy. Nikt bardziej niż Bob Dylan nie przysłużył się "stworzeniu nowych form poetyckiej ekspresji" w amerykańskiej piosence. Dylan to autor śpiewany, cytowany, z ogromnym wpływem na wszystkie pokolenia, które od początku lat sześćdziesiątych słuchały jego nagrań. Jest wielkim twórcą, poetą, który w prostych, zrozumiałych dla wszystkich słowach potrafi zawrzeć głęboki sens. Sam mówi o sobie, że nigdy nie czuł się rezcznikem żadnego pokolenia.

Najpierw westchnienie wyrażające zaskoczenie, potem gromkie brawa - tak werdykt Akademii Szwedzkiej przyjęła publiczność.

- To nie tak, że Bob Dylan został nagle przez nas dostrzeżony. Przyznawanie Nagrody Nobla jest procesem. On był na naszej liście od dawna i "czekał" na swoją kolej" - powiedział Per Waestberg z Akademii Szwedzkiej.

Radość z przyznania Nagrody Nobla Bobowi Dylanowi wiąże się przede wszystkim z popularnością jego piosenek. Wielu przysłuchujących się tegorocznemu werdyktowi krytyków miało wątpliwości, czy przyznanie Nobla autorowi tekstów to dobry pomysł.

- Bob Dylan jest bardzo dobrym autorem piosenek, które towarzyszą mi całe życie. Zastanawiam się jednak, czy jest to poezja. Gdy czytam jego teksty bez muzyki, one bardzo dużo tracą" - stwierdził szwedzki krytyk Svante Weyler.

- Jestem bardzo zaskoczona. Tym werdyktem przełamano bariery, pokazano, że literatura może być teraz rozumiana zupełnie inaczej" - uważa krytyk literacki telewizji SVT Ulrika Milles.

Bob Dylan nie był faworytem w tegorocznych przednoblowskich spekulacjach, ale jego nazwisko jako potencjalnego kandydata do Nobla pojawiało się w poprzednich latach. Wielu obstawiało jednak, że po ponad 20 latach Nobel trafi nareszcie do autora z USA.

Bob Dylan urodził się w 1941 roku, a nagrywa od 1961 roku. Nagradzany był już wielokrotnie - w tym Oscarem i nagrodami Grammy. Trzykrotnie, w 1994,2008 oraz 2014 roku koncertował w Polsce.

Ciężko wymienić listę utworów Boba Dylana, które wypada znać. Są ich dziesiątki, jak nie grubo ponad setka. Wśród tych najważniejszych zdecydowanie wymienić trzeba "Like A Rolling Stone", "Hurricane", "Blowin' In the Wind", "The Times They Are A-Changin'". "Knockin on Heaven's Door", "Lay Lady Lay", "Tangled up in Blue", "Mr. Tambourine Man", "I Want You", "Just Like A Woman", "All Along The Watchtower".

Ciężko jest wyliczyć wszystkich, którzy grali nagrania z jego repertuaru. Byli wśród nich Jimi Hendrix, Guns n'Roses, Dave Matthews Band, The Rolling Stones, Pearl Jam, Neil Young, U2, Joe Cocker, Ministry, Lou Reed, Van Morrison, Bruce Springsteen, Judas Priest, The White Stripes. Wielokrotnie jego nagrania dzięki tym wykonaniom zyskiwały nowe życie, a młodsi fani dowiadywali się, że ktoś taki, jak Bob Dylan w ogóle istnieje.

Ostatnią płytą, jaką poznaliśmy jest "Fallen Angels".