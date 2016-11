Znany z ostrego języka i mówienia zawsze tego, co chce i co myśli Maciej Maleńczuk postanowił zwrócić się do wszystkich, którzy uważają się za narodowców.

To nie pierwszy raz, kiedy wokalista mówi o Marszu Niepodległości. Drugiego listopada pisał też: Pisałem przed miesiącami że marsz KOD zostanie zaatakowany przez narodowców. Ale jeżeli KOD pójdzie 11 go to będzie sam sobie winien.

A ze swoich krytyków drwi, jak to uczynił 24 października: Nagonka rusza do boju . Zostałem nazwany komunistycznym artystą co wzruszyło mnie do łez.