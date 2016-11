Przedstawienia tegorocznego laureata nagrody dokonał w imieniu kapituły Mariusz Składanowski. Podkreślał on, że The Dumplings są "świeżym" oraz "wyjątkowo dojrzałym literacko i muzycznie głosem młodego pokolenia". Duet został wyróżniony m.in. za "zjawiskowy wokal" oraz "nowoczesną wizję szlachetnego i alternatywnego, elektronicznego popu”.

Duet The Dumplings pochodzi z Zabrza. Pierwsza płyta formacji ujrzała światło dzienne w 2014 roku. Święs i Karaś uhonorowani zostali Fryderykiem 2015 w kategorii debiut roku. Rok temu ukazał się drugi album artystów zatytułowany "Sea you later".

O nagrodzeniu przedstawicieli muzyki elektronicznej zadecydowało siedmioosobowe gremium, w skład którego wchodzą Rafał Bryndal, Zbigniew Krzywański, Katarzyna Nosowska, Mirosław Pęczak, Piotr Rogucki, Mariusz Składanowski i Agnieszka Szydłowska. Wręczenie nagrody zaplanowane jest na 17 grudnia, gdy odbędzie się koncert poświęcony pamięci lidera zespołu Republika.

Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego przyznawana jest od 2002 roku. The Dumplings są już piętnastym laureatem. W poprzednich latach wyróżnieni zostali m.in. Piotr Rogucki, zespół Lao Che, Julia Marcel czy Mela Koteluk.

Laureatami nagrody zostają młodzi twórcy, którzy w swojej działalności artystycznej inspirują się różnymi dziedzinami sztuki. Przez kapitułę oceniane są dokonania z ostatniego roku. Wyróżnienie dla The Dumplings zostanie wręczone 17 grudnia w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" podczas corocznego koncertu poświęconego pamięci Grzegorza Ciechowskiego.

W tym roku obchodzona jest piętnasta rocznica śmierci artysty. W grudniu zaplanowane są w Toruniu Dni Grzegorza Ciechowskiego (15-18 grudnia). W ich ramach odbędą się dwa koncerty. Dobrze znane wszystkim fanom muzyki zespołu Republika wydarzenie w "Od Nowie”" poprzedzi koncert w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Odbędzie się on 15 grudnia o godzinie 19.00. Wcześniej nastąpi nadanie imienia muzyka placowi przed wejściem do CKK.

W ramach obchodów Dni Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu zaplanowano jeszcze m.in. budowę muralu poświęconego artyście przed CKK Jordanki zainicjowaną przez Galerię Rusz, promocję książki "Republika – nieustanne tango", giełdę winylową oraz wernisaż wystawy "Ciechowski – Świetlik", na której zaprezentowane zostaną zdjęcia Andrzeja Świetlika.

Grzegorz Ciechowski (1957-2001) był liderem zespołu Republika, muzykiem, kompozytorem, autorem tekstów. Przez lata związany był z toruńską "Od Nową", w której formacja debiutowała. Występował także jako Obywatel G.C. Pisał również teksty do utworów innych wykonawców m.in. zespołu Lady Pank.