W zestawieniu aż 52 płyty pochodzą od polskich wykonawców. Pierwsze miejsce jest niespodzianką tylko dla tych, którzy wiedzę o muzyce czerpią z komercyjnych rozgłośni radiowych i telewizji. O.S.T.R., to jeden z trzech (obok Bednarka i Cleo) najpopularniejszych wykonawców w mediach społecznościowych. Jego płyta spotkała się z gorącym przyjęciem fanów i krytyki. Ale też - powiedzmy uczciwie - O.S.T.R. zyskał też i tym, że jego krążek ukazał się w lutym, a drugiej w zestawieniu Metalliki dopiero w listopadzie. Późna premiera nie przeszkodziła Agnieszce Chylińskiej w dostaniu się na podium - krążek sprzedaje się siłą fanów, krytyka przyjęła go z mieszanymi uczuciami.

Aż czterech artystów z pierwszej dziesiątki funkcjonuje poza powszechnym obiegiem: Korteza, Kękę, O.S.T.R. i Metalliki czołowe radiostacje unikają.

Wnikliwa lektura raportu pokazuje też jacy artyści cieszą się w Polsce nieprzemijającą sławą: Sade, Guns N'Roses czy Dire Straits cieszą nasze uszy mimo tego, że od lat nie wydali nic nowego.

Jesteśmy też rynkiem kompletnie innym niż reszta świata - Beyonce, która króluje na świecie i nas jest artystką niekupowaną, a jej wynik trzeba przyjąć jako wielką porażkę. I zdziwić się, bo to - bez dwóch zdań - artystycznie udany krążek.

Co bardzo smuci i powinno zmuszać do refleksji - bardzo mało w zestawieniu debiutantów. To kamyczek również do nas, bo nie pochylając się nad nową twórczością, znów podczas Sylwestra będziemy albo ziewać z nudów oglądając te same twarze, albo będziemy skazani na oglądanie gwiazd disco polo. Których tu nie znajdziemy - artyści z tego nurtu sprzedają płyty nie ujawniając nakładu. Gdyby ujawniali, ten ranking wyglądałby zupełnie inaczej.

1. O.S.T.R. - ŻYCIE PO ŚMIERCI ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL

2. METALLICA - HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT EMI OTHER INTERNATIONAL / UNIVERSAL MUSIC PL

3. AGNIESZKA CHYLIŃSKA - FOREVER CHILD POMATON / WARNER MUSIC PL

4. ANIA DĄBROWSKA - DLA NAIWNYCH MARZYCIELI SONY MUSIC PL

5. LEONARD COHEN - YOU WANT IT DARKER SONY MUSIC PL

6. KĘKĘ - TRZECIE RZECZY TAKIE RZECZY / PROSTO / OLESIEJUK

7. DAWID PODSIADŁO - ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT SONY MUSIC PL

8. ADELE - "25" XL RECORDINGS / SONIC

9. KORTEZ - BUMERANG JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK

10. KULT - WSTYD SP RECORDS / OLESIEJUK

11. PALUCH - OSTATNI KRZYK OSIEDLA B.O.R. RECORDS / STEP HURT

12. SADE - THE ULTIMATE COLLECTION SONY MUSIC PL

13. BRODKA - CLASHES KAYAX / PLAY IT AGAIN SAM / MYSTIC PRODUCTION

14. MICHAŁ SZPAK - BYLE BYĆ SOBĄ SONY MUSIC PL

15. MARIA PESZEK - KARABIN MANIA / WARNER MUSIC PL / WARNER MUSIC PL

16. HEY - BŁYSK KAYAX / WARNER MUSIC PL

17. SYLWIA GRZESZCZAK - TAMTA DZIEWCZYNA GORGO / WARNER MUSIC PL

18. KALIBER 44 - UŁAMEK TARCIA MYSTIC PRODUCTION / CENTRALA / MYSTIC PRODUCTION

19. ZAZ - PARIS WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL

20. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2016 POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

21. PALUCH - "10/29" B.O.R. RECORDS / J&P / STEP RECORDS

22. STING - 57TH & 9TH INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL

23. FLORENCE & THE MACHINE - HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL

24. ZAKOPOWER - KOLĘDOWO KAYAX / WARNER MUSIC PL

25. GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL

26. KALI - KRIME STORY GANJA MAFIA LABEL / CD-CONTACT

27. CZESŁAW NIEMEN - ZŁOTA KOLEKCJA (CZAS JAK RZEKA) POMATON / WARNER MUSIC PL

28. MAŁPA - MÓWI PROXIMITE / MY MUSIC

29. DŻEM - ZŁOTA KOLEKCJA (ZŁOTY PAW) POMATON / WARNER MUSIC PL

30. THE ROLLING STONES - BLUE & LONESOME POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL

31. PRO8L3M - PRO8L3M RHW RECORDS / PROSTO / OLESIEJUK

32. AMY WINEHOUSE - BACK TO BLACK ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL

33. THE ROLLING STONES - JUMP BACK - THE BEST OF THE ROLLING STONES UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL

34. DAWID PODSIADŁO - COMFORT AND HAPPINESS SONY MUSIC PL

35. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2016 MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL

36. FISZ EMADE TWORZYWO - DRONY ART2 / AGORA

37. STANISŁAWA CELIŃSKA - ATRAMENTOWA POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

38. POPEK & MATHEO - KRÓL ALBANII STEP RECORDS / CD-CONTACT

39. TEDE & SIR MICH - KEPTN' WIELKIE JOŁ / MY MUSIC

40. DAVID BOWIE - BLACKSTAR SONY MUSIC PL

41. ŁONA I WEBBER - NAWIASEM MÓWIĄC DOBRZEWIESZ NAGRANIA / WARNER MUSIC PL

42. TWENTY ONE PILOTS - BLURRYFACE WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL

43. MAGDA UMER - DUETY - TAK MŁODO JAK TERAZ MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA

44. STANISŁAWA CELIŃSKA - ŚWIĄTECZNIE MUSICOM / E-MUZYKA

45. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE CHRISTMAS (TYLKO HITY) SONY MUSIC PL

46. RÓŻNI WYKONAWCY - JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC

47. STANISŁAWA CELIŃSKA - ATRAMENTOWA - SUPLEMENT POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

48. ANDREA BOCELLI - CINEMA UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL

49. ALVARO SOLER - ETERNO AGOSTO UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL

50. POLSKA WERSJA - NOTABENE SMOKE STORY GROUP / MY MUSIC

51. TACO HEMINGWAY - MARMUR ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL

52. MICHAŁ BAJOR - MOJA MIŁOŚĆ SONY MUSIC PL

53. IRA - MY POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

54. RÓŻNI WYKONAWCY - LOVE JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC

55. KAYAH - GDY PADA ŚNIEG KAYAX / WARNER MUSIC PL

56. GANG ALBANII - CIĘŻKI GNÓJ STEP RECORDS / CD-CONTACT

57. BIAŁAS - H8M4 SB MAFFIJA / STEP HURT

58. MUZYKA FILMOWA - KRAINA LODU OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC PL

59. COLDPLAY - A HEAD FULL OF DREAMS WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL

60. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

61. NATALIA PRZYBYSZ - PRĄD POMATON / WARNER MUSIC PL

62. RED HOT CHILI PEPPERS - THE GETAWAY WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL

63. JUSTIN BIEBER - PURPOSE UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL

64. RÓŻNI WYKONAWCY - SWING CHRISTMAS & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC

65. SIA - THIS IS ACTING SONY MUSIC PL

66. ORGANEK - CZARNA MADONNA MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

67. RÓŻNI WYKONAWCY - SIESTA XI - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL

68. RPS / DJ ZEL - DDA RPS ENTERTEYMENT / FONOGRAFIKA

69. BEYONCE - BEYONCE SONY MUSIC PL

70. DUDEK P56 - KOCHAM ŻYCIE P56 LABEL / J&P

71. RÓŻNI WYKONAWCY - PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ - KOLEKCJA OKULARNIKÓW MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL

72. BEYONCE - LEMONADE SONY MUSIC PL

73. TEN TYP MES - AŁA. ALKOPOLIGAMIA / AGORA

74. BRODKA - GRANDA SONY MUSIC PL

75. LEONARD COHEN - MORE BEST OF COLUMBIA / SONY MUSIC PL

76. RÓŻNI WYKONAWCY - ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2016 POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

77. MIETEK SZCZEŚNIAK - NIERÓWNI POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

78. BEATA - B3 SONY MUSIC PL

79. LUXTORPEDA - MYWASWYNAS STAGE DIVING CLUB / UNIVERSAL MUSIC PL

80. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FRANCE (TYLKO HITY). VOL.1 SONY MUSIC PL

81. DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER - PRIVATE INVESTIGATIONS - THE BEST OF MERCURY / UNIVERSAL MUSIC PL

82. DŻEM - THE SINGLES SONIC / SONIC

83. LP - DEATH VALLEY MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL

84. KĘKĘ - NOWE RZECZY PROSTO / OLESIEJUK

85. GEORGE MICHAEL - TWENTY FIVE SONY MUSIC PL

86. RÓŻNI WYKONAWCY - HITY NA CZASIE - WIOSNA 2016 MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL

87. RIHANNA - ANTI DEF JAM / UNIVERSAL MUSIC PL

88. COMA - 2005 YU55 MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION

89. PERFECT - THE GREATEST HITS POMATON / WARNER MUSIC PL

90. MICHAEL JACKSON - NUMBER ONES SONY MUSIC PL

91. SITEK - WIELKIE SNY SITEK / J&P

92. ELDO - PSI MY MUSIC / MY MUSIC

93. BEDNAREK - ODDYCHAM LOU&ROCKED BOYS / ROCKERS PUBLISHING

94. RÓŻNI WYKONAWCY - RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2016 POMATON / WARNER MUSIC PL

95. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA MY MUSIC / MY MUSIC

96. NIRVANA - NEVERMIND GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL

97. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK NIEDŹWIECKI - MUZYKA CISZY 4 POLSKIE RADIO / OLESIEJUK

98. LANA DEL REY - BORN TO DIE POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL

99. O.S.T.R - PODRÓŻ ZWANA ŻYCIEM ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL

100. RÓŻNI WYKONAWCY - SMOOTH JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC