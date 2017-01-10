Dotarliśmy do zestawiania stu najchętniej kupowanych płyt w Polsce wg. ZPAV. Pierwsze miejsce bierze O.S.T.R., drugie przypada zespołowi Metallica, trzecie Agnieszce Chylińskiej. Polska muzyka ma się dobrze - wśród stu najlepiej sprzedawanych płyt ponad połowa to te, które nagrane były przez rodzimych artystów.
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W zestawieniu aż 52 płyty pochodzą od polskich wykonawców. Pierwsze miejsce jest niespodzianką tylko dla tych, którzy wiedzę o muzyce czerpią z komercyjnych rozgłośni radiowych i telewizji. O.S.T.R., to jeden z trzech (obok Bednarka i Cleo) najpopularniejszych wykonawców w mediach społecznościowych. Jego płyta spotkała się z gorącym przyjęciem fanów i krytyki. Ale też - powiedzmy uczciwie - O.S.T.R. zyskał też i tym, że jego krążek ukazał się w lutym, a drugiej w zestawieniu Metalliki dopiero w listopadzie. Późna premiera nie przeszkodziła Agnieszce Chylińskiej w dostaniu się na podium - krążek sprzedaje się siłą fanów, krytyka przyjęła go z mieszanymi uczuciami.
Aż czterech artystów z pierwszej dziesiątki funkcjonuje poza powszechnym obiegiem: Korteza, Kękę, O.S.T.R. i Metalliki czołowe radiostacje unikają.
Wnikliwa lektura raportu pokazuje też jacy artyści cieszą się w Polsce nieprzemijającą sławą: Sade, Guns N'Roses czy Dire Straits cieszą nasze uszy mimo tego, że od lat nie wydali nic nowego.
Jesteśmy też rynkiem kompletnie innym niż reszta świata - Beyonce, która króluje na świecie i nas jest artystką niekupowaną, a jej wynik trzeba przyjąć jako wielką porażkę. I zdziwić się, bo to - bez dwóch zdań - artystycznie udany krążek.
Co bardzo smuci i powinno zmuszać do refleksji - bardzo mało w zestawieniu debiutantów. To kamyczek również do nas, bo nie pochylając się nad nową twórczością, znów podczas Sylwestra będziemy albo ziewać z nudów oglądając te same twarze, albo będziemy skazani na oglądanie gwiazd disco polo. Których tu nie znajdziemy - artyści z tego nurtu sprzedają płyty nie ujawniając nakładu. Gdyby ujawniali, ten ranking wyglądałby zupełnie inaczej.
1. O.S.T.R. - ŻYCIE PO ŚMIERCI ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL
2. METALLICA - HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT EMI OTHER INTERNATIONAL / UNIVERSAL MUSIC PL
3. AGNIESZKA CHYLIŃSKA - FOREVER CHILD POMATON / WARNER MUSIC PL
4. ANIA DĄBROWSKA - DLA NAIWNYCH MARZYCIELI SONY MUSIC PL
5. LEONARD COHEN - YOU WANT IT DARKER SONY MUSIC PL
6. KĘKĘ - TRZECIE RZECZY TAKIE RZECZY / PROSTO / OLESIEJUK
7. DAWID PODSIADŁO - ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT SONY MUSIC PL
8. ADELE - "25" XL RECORDINGS / SONIC
9. KORTEZ - BUMERANG JAZZBOY RECORDS / OLESIEJUK
10. KULT - WSTYD SP RECORDS / OLESIEJUK
11. PALUCH - OSTATNI KRZYK OSIEDLA B.O.R. RECORDS / STEP HURT
12. SADE - THE ULTIMATE COLLECTION SONY MUSIC PL
13. BRODKA - CLASHES KAYAX / PLAY IT AGAIN SAM / MYSTIC PRODUCTION
14. MICHAŁ SZPAK - BYLE BYĆ SOBĄ SONY MUSIC PL
15. MARIA PESZEK - KARABIN MANIA / WARNER MUSIC PL / WARNER MUSIC PL
16. HEY - BŁYSK KAYAX / WARNER MUSIC PL
17. SYLWIA GRZESZCZAK - TAMTA DZIEWCZYNA GORGO / WARNER MUSIC PL
18. KALIBER 44 - UŁAMEK TARCIA MYSTIC PRODUCTION / CENTRALA / MYSTIC PRODUCTION
19. ZAZ - PARIS WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
20. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2016 POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
21. PALUCH - "10/29" B.O.R. RECORDS / J&P / STEP RECORDS
22. STING - 57TH & 9TH INTERSCOPE USA / UNIVERSAL MUSIC PL
23. FLORENCE & THE MACHINE - HOW BIG HOW BLUE HOW BEAUTIFUL UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
24. ZAKOPOWER - KOLĘDOWO KAYAX / WARNER MUSIC PL
25. GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL
26. KALI - KRIME STORY GANJA MAFIA LABEL / CD-CONTACT
27. CZESŁAW NIEMEN - ZŁOTA KOLEKCJA (CZAS JAK RZEKA) POMATON / WARNER MUSIC PL
28. MAŁPA - MÓWI PROXIMITE / MY MUSIC
29. DŻEM - ZŁOTA KOLEKCJA (ZŁOTY PAW) POMATON / WARNER MUSIC PL
30. THE ROLLING STONES - BLUE & LONESOME POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL
31. PRO8L3M - PRO8L3M RHW RECORDS / PROSTO / OLESIEJUK
32. AMY WINEHOUSE - BACK TO BLACK ISLAND USA / UNIVERSAL MUSIC PL
33. THE ROLLING STONES - JUMP BACK - THE BEST OF THE ROLLING STONES UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
34. DAWID PODSIADŁO - COMFORT AND HAPPINESS SONY MUSIC PL
35. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2016 MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
36. FISZ EMADE TWORZYWO - DRONY ART2 / AGORA
37. STANISŁAWA CELIŃSKA - ATRAMENTOWA POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
38. POPEK & MATHEO - KRÓL ALBANII STEP RECORDS / CD-CONTACT
39. TEDE & SIR MICH - KEPTN' WIELKIE JOŁ / MY MUSIC
40. DAVID BOWIE - BLACKSTAR SONY MUSIC PL
41. ŁONA I WEBBER - NAWIASEM MÓWIĄC DOBRZEWIESZ NAGRANIA / WARNER MUSIC PL
42. TWENTY ONE PILOTS - BLURRYFACE WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
43. MAGDA UMER - DUETY - TAK MŁODO JAK TERAZ MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA / MTJ AGENCJA ARTYSTYCZNA
44. STANISŁAWA CELIŃSKA - ŚWIĄTECZNIE MUSICOM / E-MUZYKA
45. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE CHRISTMAS (TYLKO HITY) SONY MUSIC PL
46. RÓŻNI WYKONAWCY - JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC
47. STANISŁAWA CELIŃSKA - ATRAMENTOWA - SUPLEMENT POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
48. ANDREA BOCELLI - CINEMA UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
49. ALVARO SOLER - ETERNO AGOSTO UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
50. POLSKA WERSJA - NOTABENE SMOKE STORY GROUP / MY MUSIC
51. TACO HEMINGWAY - MARMUR ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL
52. MICHAŁ BAJOR - MOJA MIŁOŚĆ SONY MUSIC PL
53. IRA - MY POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
54. RÓŻNI WYKONAWCY - LOVE JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC
55. KAYAH - GDY PADA ŚNIEG KAYAX / WARNER MUSIC PL
56. GANG ALBANII - CIĘŻKI GNÓJ STEP RECORDS / CD-CONTACT
57. BIAŁAS - H8M4 SB MAFFIJA / STEP HURT
58. MUZYKA FILMOWA - KRAINA LODU OTHER POP US / UNIVERSAL MUSIC PL
59. COLDPLAY - A HEAD FULL OF DREAMS WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
60. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION
61. NATALIA PRZYBYSZ - PRĄD POMATON / WARNER MUSIC PL
62. RED HOT CHILI PEPPERS - THE GETAWAY WARNER MUSIC / WARNER MUSIC PL
63. JUSTIN BIEBER - PURPOSE UNIVERSAL / UNIVERSAL MUSIC PL
64. RÓŻNI WYKONAWCY - SWING CHRISTMAS & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC
65. SIA - THIS IS ACTING SONY MUSIC PL
66. ORGANEK - CZARNA MADONNA MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION
67. RÓŻNI WYKONAWCY - SIESTA XI - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI UM 3 / UNIVERSAL MUSIC PL
68. RPS / DJ ZEL - DDA RPS ENTERTEYMENT / FONOGRAFIKA
69. BEYONCE - BEYONCE SONY MUSIC PL
70. DUDEK P56 - KOCHAM ŻYCIE P56 LABEL / J&P
71. RÓŻNI WYKONAWCY - PAMIĘTAJMY O OSIECKIEJ - KOLEKCJA OKULARNIKÓW MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
72. BEYONCE - LEMONADE SONY MUSIC PL
73. TEN TYP MES - AŁA. ALKOPOLIGAMIA / AGORA
74. BRODKA - GRANDA SONY MUSIC PL
75. LEONARD COHEN - MORE BEST OF COLUMBIA / SONY MUSIC PL
76. RÓŻNI WYKONAWCY - ŚWIĘTA BEZ GRANIC 2016 POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
77. MIETEK SZCZEŚNIAK - NIERÓWNI POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
78. BEATA - B3 SONY MUSIC PL
79. LUXTORPEDA - MYWASWYNAS STAGE DIVING CLUB / UNIVERSAL MUSIC PL
80. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK SIEROCKI PRZEDSTAWIA: I LOVE FRANCE (TYLKO HITY). VOL.1 SONY MUSIC PL
81. DIRE STRAITS & MARK KNOPFLER - PRIVATE INVESTIGATIONS - THE BEST OF MERCURY / UNIVERSAL MUSIC PL
82. DŻEM - THE SINGLES SONIC / SONIC
83. LP - DEATH VALLEY MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
84. KĘKĘ - NOWE RZECZY PROSTO / OLESIEJUK
85. GEORGE MICHAEL - TWENTY FIVE SONY MUSIC PL
86. RÓŻNI WYKONAWCY - HITY NA CZASIE - WIOSNA 2016 MAGIC RECORDS / UNIVERSAL MUSIC PL
87. RIHANNA - ANTI DEF JAM / UNIVERSAL MUSIC PL
88. COMA - 2005 YU55 MYSTIC PRODUCTION / MYSTIC PRODUCTION
89. PERFECT - THE GREATEST HITS POMATON / WARNER MUSIC PL
90. MICHAEL JACKSON - NUMBER ONES SONY MUSIC PL
91. SITEK - WIELKIE SNY SITEK / J&P
92. ELDO - PSI MY MUSIC / MY MUSIC
93. BEDNAREK - ODDYCHAM LOU&ROCKED BOYS / ROCKERS PUBLISHING
94. RÓŻNI WYKONAWCY - RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2016 POMATON / WARNER MUSIC PL
95. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA MY MUSIC / MY MUSIC
96. NIRVANA - NEVERMIND GEFFEN / UNIVERSAL MUSIC PL
97. RÓŻNI WYKONAWCY - MAREK NIEDŹWIECKI - MUZYKA CISZY 4 POLSKIE RADIO / OLESIEJUK
98. LANA DEL REY - BORN TO DIE POLYDOR UK / UNIVERSAL MUSIC PL
99. O.S.T.R - PODRÓŻ ZWANA ŻYCIEM ASFALT RECORDS / WARNER MUSIC PL
100. RÓŻNI WYKONAWCY - SMOOTH JAZZ & THE CITY. PLATINUM EDITION MY MUSIC / MY MUSIC