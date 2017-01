"Kiedy postanowiliśmy reaktywować nasz zespół w 2014 r. od razu pojawiła się ogromna chęć tworzenia nowej muzyki. Z pełną dumą wypuszczamy w świat nasze najnowsze dzieło "Star Roving". Mamy nadzieję, że przypadnie do gustu naszym fanom" - mówi wokalista Neil Halstead.

Slowdive debiutowali w 1991 r. albumem "Just For A Day", który ukazał się nakładem wytwórni Creation Records. Później do sprzedaży trafił "Souvlaki" w 1993 r oraz "Pygmalion" w 1995 r. W ciągu 22 lat członkowie zespołu byli zaangażowani w różnego rodzaju projekty muzyczne.