Kluczem do nowej płyty jest czas i jego nieustanny upływ. Na nowym albumie Voo Voo znajdzie się zaledwie siedem, za to długich utworów, a każdy z nich będzie zatytułowany od kolejnych dni tygodnia. To wpłynie również na koncerty promujące nową płytę, a przecież takie spotkania z muzyką tego zespołu mają swoją niepowtarzalną atmosferę. „Każdy koncert będzie miał inną dramaturgię, bo będziemy zaczynać w poniedziałek od „Poniedziałku”, we wtorki od „Wtorku” itd. Lubię takie wyzwania, choć nie wiem, co z tego wyniknie.” – dodaje Waglewski.

Wojciech Waglewski jest kompozytorem i autorem wszystkich utworów na nowym albumie zespołu, który współtworzą: perkusista Michał Bryndal, basista Karim Martusewicz oraz saksofonista i wokalista Mateusz Pospieszalski. Płyta powstawała w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku w Studiu S-4, a także w trójkowym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Za realizację dźwięku odpowiadał Jacek Gładkowski. Piotr "Emade" Waglewski materiał zmiksował i współpracował przy jego produkcji.

Nowa płyta Voo Voo zatytułowana "7" ukaże się 7 marca 2017, a będzie ją promować utwór "Środa"

Zespół zagra w następujących miejscach:

24.03 Dąbrowa Górnicza - PKiZ

25.03 Kraków - Teatr Variete

26.03 Legnica - LCK

30.03 Łódź - Wytwórnia

1.04 Poznań - CK Zamek

2.04 Warszawa - Teatr Syrena

6.04 Wrocław - Radio Wrocław

7.04 Opole - NCPP

8.04 Ostrów Wlkp.

9.04 Lublin – CSK – 6. Festiwal Wschody

19.04 Bydgoszcz - MCK

20.04 Sztum - Kinoteatr Powiśle

23.04 Włocławek - Browar B.

27.04 Gdańsk - Teatr Szekspirowski

28.04 Gniezno - Młyn

29.04 Szamotuły - SZOK

1.05 Janów Podlaski - Zamek Biskupi

05.05 Wałbrzych - A' Propos

07.05 Zielona Góra - Kawon

8.05 Szczecin – Filharmonia

13.05 Ostrołęka - OCK