ZPAV (Związek Producentów Audio Video), który opublikował raport, wskazał na największą bolączkę - brak "polszczyzny": W pierwszej dziesiątce jedynym polskim wykonawcą jest Dawid Podsiadło. Na miejscu 7. uplasował się utwór "W dobrą stronę", który pochodzi z jego drugiej studyjnej płyty, wydanej we wrześniu 2015 roku. Łącznie do pierwszej pięćdziesiątki trafiło tylko 10 rodzimych artystów. Kolejne miejsca są to: na 11. C-Bool – "Never Go Away", na 16. Sylwia Grzeszczak – "Tamta dziewczyna", na 29. Monika Lewczuk – "Ty i ja", na 32. Ania Dąbrowska – "W głowie", na 37. Grzegorz Hyży – "Pod wiatr", na 41. Margaret – "Cool Me Down", na 43. Ewa Farna – "Na ostrzu", na 44. Natalia Szroeder – "Lustra" oraz na 49. Agnieszka Chylińska – "Królowa Łez".

To totalne zaprzeczenie tego, jaką muzykę Polacy kupują. Przypomnijmy, na pierwszym miejscu pojawił się tam raper O.S.T.R., a oprócz niego Kękę, Kult, Kortez, Agnieszka Chylińska, Dawid Podsiadło oraz Ania Dąbrowska. Większości z nich w zestawieniu nie znajdziemy.

Jasny z tego wniosek jest taki, że polskie rozgłośnie radiowe robią w większości przypadków niedźwiedzią przysługę - jeśli muzyka danego artysty jest prezentowana masowo, to w większości przypadków (wyjątkami Podsiadło, Chylińska, Dąbrowska, Grzeszczak) nie znajdzie ona nabywców.

Co zastanawia - tak fatalny wynik polskich artystów ma miejsce, mimo rygorystycznie przestrzeganego obowiązku prezentowania przez rozgłośnie radiowe minimum 33 procent muzyki polskojęzycznej. Nikt jednak nie ukrywa, że rozgłośnie komercyjne omijają ten przepis prezentując muzykę polską zazwyczaj nocą i sięgając po tzw. "złote przeboje". Ponad rok temu z inicjatywą zwiększenia "kwoty gwarantowanej" wystąpił poseł ruchu Kukiz '15 - Piotr Liroy-Marzec, postulując zwiększenie jej do 50 procent. Projekt do Marszałka Sejmu ostatecznie do tej pory nie trafił, ale wywołał ogromną dyskusję - przedstawiciele rozgłośni radiowych argumentowali, że spadną im wyniki słuchalności, bo ich audytorium polskiej muzyki w radiu zwyczajnie nie chce. Jak widać po wyniku sprzedaży płyt - można podejrzewać, że ten argument bardzo mocno rozmija się z rzeczywistością.

Airplay 2016

1. Duke Dumont - Ocean Drive

2. Coldplay ft. Beyonce - Hymn for the Weekend

3. Dua Lipa - Be the One

4. Twenty One Pilots - Stressed Out

5. Mike Posner - I Took a Pill in Ibiza (SeeB Remix)

6. Imany - Don't be so Shy (Filatov & Karas Remix)

7. Dawid Podsiadło - W dobrą stronę

8. Sia ft. Sean Paul - Cheap Thrills

9. Kungs vs Cookin' On 3 Burners - This Girl

10. LP - Lost on You

11. C-Bool - Never Go Away

12. Måns Zelmerlöw - Fire in the Rain

13. Robin Schulz & J.U.D.G.E. - Show Me Love

14. Frans - If I Were Sorry

15. Alan Walker - Faded

16. Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna

17. Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling! (Original Song From Dreamworks Animation's "Trolls")

18. Alvaro Soler - Sofia

19. Enrique Iglesias ft. Wisin - Duele El Corazon

20. Lukas Graham - 7 Years

21. Jennifer López - Ain't Your Mama

22. Micar ft. Nico Santos - Brothers in Arms

23. Justin Bieber - Love Yourself

24. Sigala - Sweet Lovin'

25. Matt Simons - Catch & Release (Deepend Remix)

26. Selena Gomez - Kill Em with Kindness

27. Filatov & Karas - Tell it to My Heart

28. Dnce - Cake by the Ocean

29. Monika Lewczuk - Ty i ja

30. X Ambassadors - Renegades

31. Jonas Blue ft. Jp Cooper - Perfect Strangers

32. Ania Dąbrowska - W głowie

33. Shawn Mendes - Treat You Better

34. Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign - Work from Home

35. The King's Son ft. Shaggy - I'm not Rich (Hitimpulse Remix)

36. Willy William - Ego (Radio Edit)

37. Grzegorz Hyży - Pod wiatr

38. Sia ft. Kendrick Lamar - The Greatest

39. Major Lazer ft. Nyla & Fuse ODG - Light It Up (remix)

40. Alvaro Soler - Agosto

41. Margaret - Cool Me Down

42. Rihanna - Love on the Brain

43. Ewa Farna - Na ostrzu

44. Natalia Szroeder - Lustra

45. Charlie Puth - One Call Away

46. Dj Snake ft. Justin Bieber - Let Me Love You

47. Zaz - Si jamais j'oublie

48. Alle Farben ft. Younotus - Please Tell Rosie

49. Agnieszka Chylińska - Królowa łez

50. Galantis - No Money