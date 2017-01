Rory Graham, bo tak naprawdę nazywa się Rag’n’Bone Man, jest aktualnie jednym z najpopularniejszych muzycznych 'odkryć' końca 2016 roku. Zdobył prestiżową nagrodę Critics’ Choice Award (poprzedni zwycięzcy: Adele, Sam Smith i Emeli Sande) a stacja BBC uznała go za jedną z największych muzycznych nadziei na przyszły rok (2. miejsce na liście ‘BBC The Sound Of 2017’). 10 lutego ukaże się jego debiutancki krążek długogrający zatytułowany "Human".

Zaczynał jako 15-letni raper w rodzinnym Uckfield by 4 lata później, zachęcony przez ojca, zaczął śpiewać w klubach bluesowych. Miłość do bluesa i rapu udało mu się pogodzić kiedy dołączył do hip-hopowego składu The Rum Committee z Brighton, regularnie koncertującego także w Brixton w Londynie. Trzy wydane EPki ("Bluestown", Wolves" i "Disfigured") przysporzyły mu całkiem dużą grupę fanów już na początku światowej kariery.

Debiutancki album długogrający Rag’N’Bone Mana wyprodukował Mark Crew, odpowiedzialny za pierwszy krążek grupy Bastille. Materiał ukaże się w wersji standard (12 utworów na CD) i deluxe (19 utworów na 2CD albo 2LP).

2 kwietnia Rag’n’Bone Man wystąpi z jedynym koncertem w Polsce! Artysta zagra w warszawskim klubie Proxima – bilety na to wydarzenie są jeszcze w sprzedaży.

1. Human

2. Innocent Man

3. Skin

4. Bitter End

5. Be The Man

6. Love You Any Less

7. Odetta

8. Grace

9. Ego

10. Arrow

11. As You Are

12. Die Easy