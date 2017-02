Serwis streamingowy Tidal podał ciekawe statystyki dotyczące tego, czego słuchali Polacy w ubiegłym roku. Dowiedzieliśmy się m.in., że odsłuchaliśmy 521 389 497 streamów. Najpopularniejsi rodzimi artyści w Polsce to Taco Hemingway, O.S.T.R. oraz Dawid Podsiadło.

Trzy najpopularniejsze piosenki zagraniczne to: Coldplay "Hymn For The Weekend", Alan Walker "Faded" oraz Calvin Harris feat. Rihanna "This Is What You Came For". Wśród nagrań polskich słuchaliśmy: Margaret "Cool Me Down", Sylwia Grzeszczak "Tamta dziewczyna" oraz Dawid Podsiadło "W dobrą stronę".

Serwis podał różne ciekawostki - np. rekordzista 20 tysięcy razy słuchał różnych nagrań Beyonce. Jednak nie on wprawił wszystkich w zdumienie. Okazało się, że rekordzista ponad 13 500 razy słuchał jednego nagrania. Autora osiągnięcia rozumiemy, bo odtwarzany nagranie to... "Baranki - Kołysanki dla maluszka". Ciekawe tylko, czy podobną wyrozumiałość mają dla rodzica lub opiekuna dziecka sąsiedzi...