Na płycie znajdzie się 11 nagrań, wyprodukowanych przez muzyka zespołu - Omara Rodrigueza-Lopeza oraz Richa Costleya, który znany jest ze współpracy z Muse oraz Franzem Ferdinandem. Płyta trafi do sklepów 5 maja i będzie to pierwszy od 17 lat album słynnego zespołu. Grupa do koncertów powróciła już kilka lat temu, ale nie była wiadomo, czy powstaną jakiekolwiek nowe nagrania. Ostatecznie wczoraj zespół ogłosił, że nowy album zostanie wydany, a płyta nazywa się "in • ter a • li • a".

Album zapowiada nagranie "Incurably Innocent".