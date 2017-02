Rada merytoryczna Nagrody uhonorowała Shore'a w „uznaniu zasług na polu światowej muzyki filmowej, za wierność tradycyjnej sztuce komponowania, wszechstronność twórczą, głębokie zrozumienie kina oraz umiejętne i kreatywne żonglowanie kolorystyką dźwiękową, fakturą i barwą”.

Jak napisano w uzasadnieniu, „kompozytor sprawnie posługuje się językiem muzycznym, a do każdej ścieżki podchodzi indywidualnie, dostosowując do niej wykorzystane techniki”, a także „znakomicie operuje motywami i tematami, wielokrotnie zmieniając ich charakter poprzez wielokrotne przetworzenia agogiczne, instrumentacyjne, harmoniczne i barwowe”.

Członkowie rady zwrócili także uwagę na fakt, że autor ścieżki dźwiękowej do „Władcy Pierścieni” odnosi sukcesy we wszystkich formułach muzyczno-filmowych rozwijanych przez Kilara: od szeroko rozumianej ilustracji wydarzeń, poprzez komentowanie fabuły aż do kontrapunktowania obrazu i kierowania uwagi widza w określoną stronę.

„Muzyka Howarda Shore’a – zarówno ta towarzysząca niskobudżetowym horrorom z początku kariery, jak i ta, która brzmi dziś w hollywoodzkich superprodukcjach – jest rozpoznawalna i przesiąknięta indywidualnym stylem mistrza. Kompozytor wykorzystuje w niej tradycyjną orkiestrę symfoniczną uzupełnianą brzmieniami etnicznymi, elektronicznymi i generowanymi cyfrowo” - uzasadnili przedstawiciele rady.

„To prawdziwy zaszczyt, móc w ten sposób uczcić pamięć wielkiego twórcy” - napisał Shore w odpowiedzi na informację o przyznaniu mu wyróżnienia.

Laureat trzeciej w historii Nagrody im. Wojciecha Kilara odbierze statuetkę 20 maja podczas gali jubileuszowej 10. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. W trakcie wieczoru zabrzmią najsłynniejsze suity z filmów i seriali telewizyjnych, w tym suita Howarda Shore’a z trylogii „Władca Pierścieni”.

Kanadyjski kompozytor Howard Shore jest trzykrotnym zdobywcą Oscara za muzykę do „Władcy Pierścieni: Drużyna Pierścienia” oraz muzykę i piosenkę do „Władcy Pierścieni: Powrót Króla”, a także trzech Złotych Globów i dwóch nagród Grammy, autorem prawie stu ścieżek dźwiękowych do filmów różnych gatunkowo.

Shore zdobywał muzyczne szlify w Berklee College of Music w Bostonie, w kinie zaś zadebiutował w 1977 roku kanadyjskim filmem grozy „Wściekłość” w reżyserii Davida Cronenberga. Wśród jego najbardziej znanych dzieł są ścieżki muzyczne do m.in. „Filadelfii”, „Siedem”, „Klienta”, „Milczenia owiec”, „Gry”, „Gangów Nowego Jorku” i „Aviatora”. Shore był już gościem trzeciej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

Nagroda im. Wojciecha Kilara została ustanowiona przez prezydentów Krakowa i Katowic. Jest przyznawana wyjątkowym i oryginalnym kompozytorom muzyki filmowej za całokształt twórczości. Pierwszym laureatem został w 2015 r. Eliot Goldenthal, twórca muzyki do takich hitów kinowych jak: "Frida", "Tytus Andronikus", "Wywiad z Wampirem", "Obcy 3", a drugim - Alexandre Desplat, zdobywca Oscara za muzykę do filmu "Grand Budapest Hotel".