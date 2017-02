Wysoka pozycja Happysad nie jest zaskoczeniem, bo zespół ma wielu wiernych fanów. Niespodzianką może być to, że grupa pokonała ścieżkę dźwiękową do kolejnej części tandetnego delikatnego erotyku dla zbuntowanych dziewczynek, udającego porno oglądane ukradkiem przez ich młodszych braci.

W pierwszej dziesiątce znaleźć można także inną muzykę filmową, co już tak oczywiste jak popularność Happysad czy Christiana Greya nie jest. Jeśli jednak dodamy, że na 11 miejscu jest składanka hitów z trzeciej części "Bridget Jones" a okres sprzedaży to 10-16 lutego, odpowiedź jest prosta: Walentynki.

Cały czas ze smutkiem trzeba obserwować jak akcje promocyjne w popularnych sieciach sprzedaży wywracają zestawienie do góry nogami. Na trzecim miejscu jest bowiem album Sylwii Grzeszczak z 2013 roku. Pozytywnym zaskoczeniem jest natomiast wysoka pozycja nowego krążka Anny Marii Jopek.

Na szóstym miejscu znaleźć możemy płytę Michała Bajora. To pierwsza część zestawienia z największymi przebojami. Jak widać zainteresowanie jego twórczością możemy zobaczyć nie tylko na koncertach - miłośnicy charakterystycznego głosu potrafią pójść do sklepu lub przez internet zamówić jego krążek.

1. Happysad - Ciało obce

2. Muzyka filmowa - Fifty Shades Darker

3. Sylwia Grzeszczak - Komponując siebie

4. Sia - This Is Acting

5. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

6. Michał Bajor - Moja miłość

7. Muzyka filmowa - La La Land

8. Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna

9. Metallica - Hardwired... To Self-Destruct

10. LP - Lost On You

11. Muzyka filmowa - Bridget Jones's Baby

12. Różni wykonawcy - Mój Empik - moja muzyka (edycja walentynkowa)

13. Paluch - Ostatni krzyk osiedla

14. Rag'N'Bone Man - Human

15. Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

16. Dwa Sławy - Dandys Flow

17. Agnieszka Chylińska - Forever Child

18. Blackfield - V

19. Paweł Domagała - Opowiem ci o mnie

20. Leonard Cohen - You Want It Darker

21. Różni wykonawcy - Męskie Granie 2016

22. Muzyka filmowa - Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

23. Hades - Świattło

24. Kuba Knap - Bejłocz

25. Guns N' Roses - Greatest Hits

26. Alvaro Soler - Eterno Agosto

27. Kult - Wstyd

28. The Weeknd - Starboy

29. JWP/BC - 20

30. Organek - Czarna Madonna

31. Jacek Stęszewski - Peweksówka

32. Ed Sheeran - X

33. Taco Hemingway - Marmur

34. Nocny Kochanek - Zdrajcy metalu

35. Adele - 25

36. Kortez - Bumerang

37. KęKę - Trzecie rzeczy

38. O.S.T.R. - Życie po śmierci

39. Rafał Blechacz - Johann Sebastian Bach

40. Dixon 37 - Krew za krew

41. Coma - PWzM / ZSWAŚZ

42. Różni wykonawcy - RMF Classic - Najpiękniejsza muzyka filmowa vol. 1

43. Renata Przemyk - Boogie Street

44. Twenty One Pilots - Blurryface

45. Michael Jackson - Number Ones

46. Mietem Szcześniak - Nierówni

47. Coldplay - A Head Full Of Dreams

48. Sting - 57th & 9th

49. Arctic Monkeys - AM

50. Sitek - Wielkie sny