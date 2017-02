Płyta pod tym samym tytułem ukaże się już 24 marca. Na okładkę albumu trafiło wyjątkowe zdjęcie autorstwa Zuzy Krajewskiej.

Zespół LemON istnieje od 2011 roku - jego nazwa jest połączeniem słów "Lem" (jako cząstki nazwy Łemkowszczyzna) oraz "On" od włączania. Liderem formacji jest Igor Herbut.

Grupa należy do najpopularniejszych w Polsce, a jego popularność rozpoczęło zwycięstwo w trzeciej edycji "Must Be The Music". Grupa wydała trzy albumy: "LemON" oraz "Scarlett" pokryły się platyną, a wydany w 2015 roku "Etiuda zimowa" złotem.