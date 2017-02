Zamiast klasycznego powitania do Kodak Theatre wprowadził nas Justin Timberlake. Piosenkarz wykonał w rewelacyjny sposób "Can't Stop The Feeling" w sposób, w jaki na oscarowcyh galach występują tylko najlepsi. To był jeden z najlepszych show muzycznych w historii wręczenia nagród Akademii Filmowej. Zobaczcie koniecznie.