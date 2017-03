Nowe nagranie ma się pojawić już w najbliższy piątek o 10:00, co zespół zapowiedział na swojej ścianie na Facebooku. Niedługo potem - 24 marca do sprzedaży trafi cały album "We Got Love".

Zespół ma dziesiątki milionów sprzedanych płyt na swoim koncie. Pierwszym sukcesem komercyjnym był album "Over The Hump", który sprzedał się w niemal pięciu milionach egzemplarzy. Inne płyty, które miału multimilionowe nakłady to "Almost Heaven", "Growin' Up", "From their hearts". Ogromną popularnością cieszył się też krążek przygotowany na Boże Narodzenie w 1994 roku "Christmas For All".

Zespół od 12 lat nie działał, a część rodziny skupiła się na płytach solowych. Bez wątpienia w Niemczech, które zawsze były największym rynkiem dla muzyki Kelly Family ich powrót będzie jednym z wydarzeń roku.