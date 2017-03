To kolejny w ciągu ostatnich miesięcy przykład artysty, który jest na pierwszym miejscu zestawiania, choć przez w głównych mediach praktycznie nie istnieje. Album "Aby śmierć miała znaczenie" zdobył szczyt OLISu już w pierwszym tygodniu sprzedaży, sprawiając sobie i fanom ogromna niespodziankę. "Dziękuję, kocham Was. 21 kwietnia mam 19 urodziny, to dopiero początek. Gonimy sny z ulicy" - napisał muzyk na swoim Facebooku.

Trzy kolejne płyty to ścieżki dźwiękowe. O ile popularność "Ciemniejszej strony Greya" i "La La Land" może nie dziwić, bo to aktualne hity kinowe, to obecność w czołówce przez kolejny tydzień ścieźki z hitami obecnymi w trzeciej częsci Bridget Jones już tak.

W pierwszej dziesiątce oprócz tego największe przeboje fonograficzne, pokazujące ogromne zróżnicowanie wśród tego, co słuchamy. Jest tu miejsce i na Metallikę, Annę Marie Jopek, Się oraz Happysad.

Jedyną nowością obok Bedoes jest na 39. miejscu album "Under Stars" Amy Macdonald.

1 - Bedoes & Kubi Producent - Aby Śmierć Miała Znaczenie

2 - Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

3 - Muzyka Filmowa - Bridget Jones'S Baby

4 - Muzyka Filmowa - La La Land

5 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

6 - Sia - This Is Acting

7 - Metallica - Hardwired … To Self-Destruct

8 - Happysad - Ciało Obce

9 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

10 - LP - Lost On You

11 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

12 - Muzyka Filmowa - Sztuka Kochania - Historia Michaliny Wisłockiej

13 - Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

14 - Dwa Sławy - Dandys Flow

15 - Leonard Cohen - You Want It Darker

16 - Blackfield - V

17 - Ewa Lipska, Zbigniew Preisner - 2016 Dokąd?

18 - Rag'N'Bone Man - Human

19 - Agnieszka Chylińska - Forever Child

20 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

21 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

22 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

23 - Ed Sheeran - X

24 - Dixon37 - Krew Za Krew

25 - Paweł Domagała - Opowiem Ci O Mnie

26 - Ten Typ Mes - Ała.

27 - Hades - Świattło

28 - The Weeknd - Starboy

29 - Kult - Wstyd

30 - Coldplay - A Head Full Of Dreams

31 - Różni Wykonawcy - Rmf Classic - Najpiękniejsza Muzyka Filmowa Vol.1

32 - Organek - Czarna Madonna

33 - Taco Hemingway - Marmur

34 - Mike Oldfield - Return To Ommadawn

35 - Michał Bajor - Moja Miłość

36 - Rafał Blechacz - Johann Sebastian Bach

37 - JWP/BC - 20

38 - Guns N'Roses - Greatest Hits

39 - Amy Macdonald - Under Stars

40 - Michael Jackson - Number Ones

41 - Twenty One Pilots - Blurryface

42 - KęKę - Trzecie Rzeczy

43 - Fisz Emade Tworzywo - Drony

44 - Arctic Monkeys - Am

45 - Alicja Majewska - Wszystko Może Się Stać

46 - Mietek Szcześniak - Nierówni

47 - Marek Dyjak - Pierwszy Śnieg

48 - Różni Wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka

49 - Różni Wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka Vol.2

50 - Adele - 25