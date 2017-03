Zaskoczenia wielkiego nie było. W większości kategorii nominowani są ci, których oczekiwano zobaczyć. Zdumienie wzbudziło nominowanie Riverside w kategorii album elektroniczny. Ponoć jednak takie było życzenie wydawcy i zespołu, a album "Eye Of The Soundsacpe" rzeczywiście od rocka ucieka zdecydowanie.

Nieobecność w kategorii hip-hop wielu ważnych w ubiegłym roku artystów wynika z tego samego problemu, co rok, dwa i trzy lata temu - Akademicy głosują na tych co znają, nie rozumiejąc środowiska i zwyczajnie nie odsłuchując większości płyt.

Nominacje w dwóch kategoriach - debiut oraz teledysk znów jednak pokazują, że członkowie akademii fonograficznej raczej nie mają czasu na słuchanie i oglądanie wszystkich ciekawych zjawisk. Choć obecność Bovskiej oraz BEMY bardzo muzyczne serce cieszyć powinno. Obecność wśród nominacji do teledysku roku klipu "Miłość Miłość" z jednej strony można uznać za oczywistość - bo to efektowne dzieło, ale i powinno zmuszać do dyskusji podobnej, jak wtedy kiedy Fryderyka zdobywało Acid Drinkers za cover.

Fryderyki 2017 w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej zostaną wręczone 26 kwietnia 2017 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Transmisję z Gali wyemituje TVP2 (tego samego dnia, o godz. 22.20).

Wręczenie nagród w kategoriach muzyki poważnej odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku – podczas uroczystości w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jak co roku, obu uroczystościom towarzyszyć będą występy czołowych polskich artystów.

W edycji 2017 laureatami nagród ZŁOTY FRYDERYK za całokształt osiągnięć artystycznych – zostali:

MUZYKA ROZRYWKOWA

Zespół DŻEM – legendarna grupa bluesrockowa, nieprzerwanie na scenie muzycznej od niemal czterdziestu lat.

MUZYKA JAZZOWA

Urszula Dudziak – światowej sławy wokalistka jazzowa o niezwykłej skali głosu, swobodzie i perfekcji intonacji oraz oryginalnej technice wokalnej.

MUZYKA POWAŻNA

Piotr Paleczny – jeden z najwybitniejszych polskich pianistów, pedagog muzyczny, juror wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych.

OTO NOMINACJE do NAGRODY

MUZYKA ROZRYWKOWA:

TELEDYSK ROKU

Brodka „UP IN THE HILL”

Dawid Podsiadło „Pastempomat”

HEY „Błysk”

Krzysztof Zalewski „Miłość miłość”

Organek „Mississippi w ogniu”

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI

DAGADANA „Meridian 68”

MARTYNA JAKUBOWICZ „Prosta Piosenka”

MESAJAH „Powrót do korzeni”

SHY ALBATROSS „Woman Blue”

WARSZAWSKIE COMBO TANECZNE „Dancing, salon, ulica”

ALBUM ROKU ALTERNATYWA

Brodka "CLASHES"

FISZ EMADE TWORZYWO „Drony”

Łąki Łan „Syntonia”

Maria Peszek „Karabin”

Sorry Boys „Roma”

ALBUM ROKU HIP HOP:

BISZ/RADEX "WILCZY HUMOR"

Kaliber 44 "Ułamek tarcia"

O.S.T.R. "Życie po śmierci"

Taco Hemingway "Marmur"

Ten Typ Mes "AŁA"

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA:

Kroki "Stairs"

Reni Jusis "Bang!"

Riverside "Eye Of The Soundsacpe"

XxanaxX "FWRD"

Zamilska "Undone"

ALBUM ROKU POP

Agnieszka Chylińska "FOREVER CHILD"

Ania Dąbrowska "DLA NAIWNYCH MARZYCIELI"

Buslav "BUSLAV"

Piotr Zioła "REVOLVING DOOR"

Raz Dwa Trzy "RAZ, DWA, TRZY 25"

ALBUM ROKU ROCK (W TYM HARD, METAL, PUNK)

HEY "BŁYSK"

Krzysztof Zalewski "ZŁOTO"

Luxtorpeda OFFICIAL "MYWASWYNAS"

Organek "Czarna Madonna"

T.Love "T.LOVE"

UTWÓR ROKU

Agnieszka Chylińska "Króloa łez"

Ania Dabrowska "W głowie"

Brodka "Horses"

HEY "Prędko, pędzej"

Organek "Missisipi w ogniu"

DEBIUT ROKU

BEMY

Bovska

Buslav

Kroki

Piotr Zioła

Głosowanie na Fryderyka odbywa się w dwóch turach. Członkowie Akademii Fonograficznej głosują najpierw na to, kto dostanie nominacje, przyznając w danej kategorii trzy głosy. Każdy z nich ma inną wagę, bo głosujący przyznają 5, 3 lub 1 punkt. Co ważne - mogą głosować tylko na te propozycje, które zostaną zgłoszone przez wydawców (i co oczywiste spełniają wymogi regulaminowe). Po ogłoszeniu nominacji głosować można już tylko na jednego kandydata lub kandydatkę w jednej kategorii, wskazując tego, kto ma wygrać.

Głosujący podzieleni są na trzy kategorie: muzykę rozrywkową, jazzową i poważną. Fryderyk jest nazywany nagrodą branżową - przyznawany jest przez twórców, wykonawców, wydawców oraz dziennikarzy muzycznych.

MUZYKA JAZZOWA

ALBUM ROKU

ADAM PIEROŃCZYK „MONTE ALBÁN”

DOROTA MIŚKIEWICZ „Piano.pl”

KAMIL PIOTROWICZ SEXTET „Popular Music”

MAREK NAPIÓRKOWSKI SEXTET „Marek Napiórkowski SEXTET - Trójka – ROBERT MAJEWSKI „Tribute to Henryk Majewski”

ARTYSTA ROKU

ADAM BAŁDYCH

ADAM PIEROŃCZYK

DOROTA MIŚKIEWICZ

MAREK NAPIÓRKOWSKI

ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

KAJETAN BOROWSKI

MATEUSZ GAWĘDA

MATEUSZ PILNIEWICZ

SABINA MECK

TOMASZ WENDT

MUZYKA POWAŻNA

Album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa

CAMERATA SILESIA SING SZYMAŃSKI

DE PROFUNDIS – Polish Psalms of the 20th and 21st Century

FELIKS NOWOWIEJSKI: Quo Vadis

JÓZEF ZEIDLER:Missa ex D - Musica Sacromontana

PENDERECKI CONDUCTS PENDERECKI vol. 1

Album roku muzyka dawna

BARTŁOMIEJ PĘKIEL

J.S. BACH: Sonaty BWV 525-530

MUSICA CLAROMONTANA vol.58 (Amando Ivančić)

Album roku recital solowy

LE CLAVECIN MODERNE. Alina Ratkowska (klawesyn)

PAWEŁ SZYMAŃSKI - Dissociative Counterpoint Disorder. Małgorzata Sarbak (klawesyn)

SEQUENZA. Janusz Wawrowski (skrzypce)

TONISTEON. Leszek Lorent (perkusja)

WORKS FOR VIOLIN SOLO. Aleksandra Kuls (skrzypce)

Album roku muzyka kameralna

EIDOS

(komp. Kaija Saariaho, Agata Zubel, Barbara Buczek, Olga Neuwirth)

IGNACY JAN PADEREWSKI - Pieśni

KRZYSZTOF MEYER - Trio i Quintet

MIKLOS ROZSA, ZOLTAN KODALY – Project Hungarica

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI - MUSICA PROFANA 1

QUINT(ET)ESSENCE

Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca

ACCORDIOFONICA

(komp. Bronisław Kazimierz Przybylski, Edward Sielicki, Józef Świder)

FRYDERYK CHOPIN – Piano Concertos

MAKSYMIUK & SINFONIA VARSOVIA

(komp. Debussy, Prokofiew, Strawiński, Baird, Maksymiuk, Jarzębski, Bacewicz, Bach, Rossini, Mozart, Bartok)

MIECZYSŁAW KARŁOWICZ – Philharmonic Szczecin/Bartłomiej

STRAUSS, HAYDN, PURCELL. Agnieszka Duczmal - Ewa Podleś – AMADEUS

Album roku muzyka współczesna

KRZYSZTOF HERDZIN: Suite on Polish Themes

KRZYSZTOF PENDERECKI: Concerto doppio, Concerto per PAWEŁ ŁUKASZEWSKI - IV Symfonia – Symfonia o Bożym Miłosierdziu

STANISŁAW MORYTO

WOJCIECH BLECHARZ – Liminal Studies

Najlepszy album polski za granicą

GRAŻYNA BACEWICZ: Complete String Quartets (2CD)

MARIAN SAWA: Complete Violin Music

ORIENTAL TRUMPET CONCERTOS

Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej

FELIKS NOWOWIEJSKI: Quo Vadis

GRAŻYNA BACEWICZ: Complete String Quartets (2CD)

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI - IV Symfonia – Symfonia o Bożym Miłosierdziu

PAWEŁ ŁUKASZEWSKI - MUSICA PROFANA 1

PENDERECKI CONDUCTS PENDERECKI vol. 1