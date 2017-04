Pierwsze miejsce Eda Sheerana nikogo nie powinno dziwić. To twórca w tej chwili najpopularniejszy na świecie, a dodatkowo nagrał bezwstydnie przebojową płytę. "Divide" zostanie w Olisie na długie tygodnie i - jesteśmy tego niemal pewni - będzie jedną z najlepiej sprzedawanych płyt w tym roku.

W pierwszej dziesiątce cieszy obecność dwóch innych nowości. Obydwie są godne uwagi, obydwie kompletnie inne. Album "7" Voo Voo jest pozycją dla bardziej osłuchanego miłośnika muzyki. Płyta "A Kysz!" Darii Zawiałow jest czymś, czego w polskiej muzyce potrzebujemy jak tlenu - udanym, pełnym hitów debiutem.

Poniżej oczekiwań pojawiły się w zestawieniu dwie inne polskie płyty. Kaen uplasował się na 12. miejscu, zaś nowy, raczej trudny materiał sygnowany jako Czesław Śpiewa o oczko niżej. Ostatnią nowością jest materiał od zespołu Tokio Hotel "Dream Machine".

Warto zauważyć, że dziesiąty w zestawieniu album Anny Marii Jopek i Gonzalo Rubalcaba ma już status złotej płyty.

1 - Ed Sheeran - Divide

2 - Różni Wykonawcy - Jazz Divas & The City. Platinum Edition

3 - Beyonce - 4

4 - Muzyka Filmowa - La La Land

5 - Voo Voo - 7

6 - Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

7 - Daria Zawiałow - A Kysz!

8 - Sia - This Is Acting

9 - Leonard Cohen - You Want It Darker

10 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

11 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

12 - Kaen - Debiut

13 - Czesław Śpiewa - Czesław Śpiewa & Arte Dei Suonatori

14 - Guzior - Evil Twin

15 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

16 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

17 - Ed Sheeran - X

18 - Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

19 - LP - Lost On You

20 - Happysad - Ciało Obce

21 - Metallica - Hardwired… To Self-Destruct

22 - Paweł Domagała - Opowiem Ci O Mnie

23 - Marek Dyjak - Pierwszy Śnieg

24 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

25 - Rag'N'Bone Man - Human

26 - Dwa Sławy - Dandys Flow

27 - Hey - Błysk

28 - Muzyka Filmowa - Sztuka Kochania - Historia Michaliny Wisłockiej

29 - Agnieszka Chylińska - Forever Child

30 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

31 - Kortez - Bumerang

32 - Taco Hemingway - Marmur

33 - Coldplay - A Head Full Of Dreams

34 - Akcent - Diamentowa Kolekcja Disco Polo: Akcent

35 - Lao Che - Dzieciom

36 - Organek - Czarna Madonna

37 - Hades - Świattło

38 - Mike Oldfield - Return To Ommadawn

39 - Twenty One Pilots - Blurryface

40 - Kult - Wstyd

41 - Ed Sheeran - Plus

42 - Tokio Hotel - Dream Machine

43 - KęKę - Trzecie Rzeczy

44 - The Weeknd - Starboy

45 - Ania - W Spodniach Czy W Sukience?

46 - Muzyka Filmowa - Bridget Jones's Baby

47 - Bedoes & Kubi Producent - Aby Śmierć Miała Znaczenie

48 - Guns N'Roses - Greatest Hits

49 - Adele - 25

50 - Michał Bajor - Moja Miłość