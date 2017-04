Muzyk zmarł w swej rezydencji w pobliżu St. Louis w stanie Missouri.

"Ze smutkiem potwierdzamy, że Charles Edward Anderson Berry, lepiej znany jako legendarny muzyk Chuck Berry, nie żyje" - podała policja. Poinformowała także, że nieprzytomnego Berry'ego znaleziono w sobotę wczesnym popołudniem czasu lokalnego. Próba reanimacji nie powiodła się. Na miejscu stwierdzono zgon artysty.

Chuck Berry urodził się 18 października 1926 roku w St. Louis. Był uznawany za jednego z pionierów rock and rolla, znakomitego kompozytora, wokalistę i najlepszego gitarzystę swych czasów. Był twórcą takich przebojów jak "Roll Over Beethoven", "School Day", "Rock and Roll Music", "Sweet Little Sixteen" i "Johnny B. Good".

Jego twórczość miała ogromny wpływ innych artystów, m.in. Boba Dylana oraz zespoły "The Beatles" i "Rolling Stones". "Chuck Berry był najlepszym muzykiem rockowym w historii" - napisał na Twitterze Bruce Springsteen, słynny amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy.

Za swój dorobek artystyczny Berry został uhonorowany prestiżową nagrodą muzyczną Grammy. W 2017 roku miał się ukazać jego nowy album, pierwszy od czterech dekad.