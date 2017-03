"Other" jest następcą wydanego w 2013 roku "The Minutes", na którym to albumie Alison powróciła do swoich elektronicznych korzeni, i który trafił na 5 pozycję najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.

Alison Moyet rozpoczynała swoją karierę na początku lat 80-tych we współtworzonym wraz z Vincem Clarkiem (ex-Depeche Mode) duecie Yazoo (albumy "Upstraits At Eric's” z 1982 i "You And Me Both" z 1983). Pierwszy solowy krążek Moyet ukazał się w 1984 roku i nosił nazwę "Alf". Od tamtej pory artystka sprzedała ponad 23 miliony płyt w samej Wielkiej Brytanii, a jej single święciły triumfy na listach przebojów na całym świecie. Jeden z nich, "Is This Love?"(1986), odniósł bardzo duży sukces również w Polsce.

Szczegółowa tracklista "Other" przedstawia się następująco:

1. I Germinate

2. Lover, Go

3. The English U

4. The Rarest Birds

5. Beautiful Gun

6. Reassuring Pinches

7. April 10th

8. Other

9. Happy Giddy

10. Alive

Album "Other" będzie dostępny w Polsce 16 czerwca.