Zaczęliśmy komponować "In Cold Blood" jeszcze w Leeds, a pracę na tym kawałkiem ukończyliśmy w zeszłym roku w Londynie. Część materiału została zarejestrowana w studiu Abbey Road, a partie klawiszowe nagraliśmy dzięki syntezatorowi Casiotone kupionym za ponad jednego funta a eBay’u - mówi zespół.

"Relaxer" to trzecie wydawnictwa brytyjskiej formacji. Na rynku 9 czerwca nakładem wytwórni Infectious Music. Będzie to następca nominowanego do nagrody Grammy oraz BRIT Awards albumu "This Is All Yours". Nowy materiał został zarejestrowany w Londynie pod czujnym okiem producenta Charliego Andrew, który współpracował z zespołem po raz trzeci.

Poprzednie albumy alt-J: "This Is All Yours" oraz zdobywca nagrody Mercury Prize i Ivor Novello Award "An Awesome Wave", zostały sprzedane w nakładzie ponad 2 mln sztuk, a utwory zespołu zostały odtworzone na platformach streamingowych ponad bilion razy. Zespół grał na najbardziej prestiżowych scenach na całym świecie. W czerwcu formacja wyrusza w trasę koncertową po Europie i będzie występować na wielu festiwalach.

18 sierpnia Brytyjczycy wystąpią na jednej ze scen Kraków Live Festival.