W kraju, w którym depechemania jest niemal religią pierwsze miejsce dla albumu "Spirit" nie powinno nikogo zaskakiwać. Kupując w sklepach lub zamawiając przez internet dobieraliśmy do koszyka wcześniejsze krążki formacji, a to sprawiło, że zespół umieścił aż dziewięć swych płyt w zestawieniu.

To tydzień nowości, co widać po liście płyt, które trafiły do zestawienia. "POP." od Miuosha zadebiutował na trzecim miejscu, "Koktajl" Borixona na czwartym, składak od Alkopoligami na siódmym.

Na czterdziestym miejscu pojawiło się Kroke z "Travellerem", na 41. trzecia część składaka Antyradia, na 46 ścieżka dźwiękowa do disneyowskiego hitu "Piękna i bestia", na 47. Zara Larsson z płytą "So Good".

Po kilku tygodniach prymat oddał Ed Sheeran, który spadł na piąte miejsce, w pierwszej dziesiątce pojawiła się też Złota Kolekcja Wojciecha Młynarskiego.

1 - Depeche Mode - Spirit

2 - Red Hot Chili Peppers - The Getaway

3 - Miuosh - POP.

4 - Borixon - Koktajl

5 - Ed Sheeran - Divide

6 - Różni Wykonawcy - Jazz Divas & The City. Platinum Edition

7 - Różni Wykonawcy - Alkopoligamia: Molza

8 - Voo Voo - 7

9 - Wojciech Młynarski - Złota Kolekcja

10 - Michał Bajor - Moja Miłość

11 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

12 - Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

13 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

14 - Agnieszka Chylińska - Forever Child

15 - Metallica - Hardwired… To Self-Destruct

16 - Muzyka Filmowa - La La Land

17 - Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

18 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

19 - LP - Lost On You

20 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

21 - Ed Sheeran - X

22 - Depeche Mode - Violator (reedycja 2013)

23 - Depeche Mode - The Best Of Vol.1

24 - Sia - This Is Acting

25 - Daria Zawiałow - A Kysz!

26 - Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

27 - Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (reedycja 2013)

28 - Depeche Mode - Live In Berlin

29 - Rag'N'Bone Man - Human

30 - Organek - Czarna Madonna

31 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

32 - Happysad - Ciało Obce

33 - Nocny Kochanek - Zdrajcy Metalu

34 - Leonard Cohen - You Want It Darker

35 - Ira - My

36 - Paweł Domagała - Opowiem Ci O Mnie

37 - Depeche Mode - Black Celebration (reedycja 2013)

38 - Kult - Wstyd

39 - Taco Hemingway - Marmur

40 - Kroke - Traveller

41 - Różni Wykonawcy - Antyradio - Najlepszy Rock Na Świecie Vol.3

42 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

43 - Dwa Sławy - Dandys Flow

44 - Depeche Mode - Music For The Masses (reedycja 2013)

45 - Arctic Monkeys - AM

46 - Muzyka Filmowa - Piękna I Bestia

47 - Zara Larsson - So Good

48 - Depeche Mode - Some Great Reward (reedycja 2013)

49 - Akcent - Diamentowa Kolekcja Disco Polo: Akcent

50 - Depeche Mode - Playing The Angel (reedycja 2013)