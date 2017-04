Zadebiutował w 2008 r. wydanym niezależnie krążkiem "The Coming", którego kontynuacją stał się album "The 2econd Coming". Sukces komercyjny przyszedł wraz z trzecim albumem - "Mali Is...", wydanym trzy lata temu nakładem RCA Records. Wydawnictwo promował singiel "Beautiful". Płyta zadebiutowała na #2 Billboard Top R&B/Hip-Hop Album, a Mali Music otrzymał dwie nominacje do nagrody Grammy.

Mali Music powraca z nowym singlem –"Gonna Be Alright". Producentem utworu jest Salaam Remi (uznany producent hip-hopowy, współpracował m.in. z Nas, Amy Winehouse, Fergie). Singiel zapowiada kolejną płytę artysty, która ukaże się w tym roku nakładem ByStorm Entertainment/RCA Records.

