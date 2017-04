Sypnęło nowościami, a ich obecność dziwić nie powinna. Na pierwszym miejscu znalazł się album zespołu LemON. Formacja ma setki tysięcy fanów, na nowy materiał kazała chwilę czekać - pierwsze miejsce nie zaskakuje.

Drugie miejsce, album "Annoyance And Disappointment" Dawida Podsiadło pokazuje, że wystarczy obniżyć cenę, nagłośnić promocję, by nagle znów sprzedawać na tyle, by znaleźć się w pierwszej trójce OLISu.

Trzecie miejsce to jedna z najgłośniejszych premier i de facto debiutów ostatnich miesięcy. Me And That Man, czyli Adam Nergal Darski oraz John Porter. Album "Songs Of Love And Death" został nagłośniony, ale przez media grany nie jest. Trzecie miejsce należy zatem uznać za umiarkowany, ale jednak sukces.

Na czwarte miejsce spadł z pierwszego album Depeche Mode "Spirit". Co ciekawe, to jedna z nielicznych "jedynek" Olisu, która utrzymała się po pierwszym tygodniu sprzedaży nie tylko w pierwszej piątce, ale nawet w pierwszej dziesiątce.

Wśród tegotygodniowych nowości na piątym miejscu zameldowało się trio Popek & Sobota & Matheo z albumem "Trzech króli", na 10. pojawiło się The Kelly Family z "We Got Love", na 14. Dylan.pl, na 16. wiosenna składanka RMF FM, na 27. składak radia Zet, na 29. składanka "Hity na czasie", czyli produkt radia Eska. Na 43. pojawiła się składanka Bravo Hits Wiosna 2017, zaś na 50. album "Zamknięty rozdział" Wojciecha Młynarskiego oraz Jerzego Derflera.

1 - LemON - Tu

2 - Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

3 - Me And That Man - Songs Of Love And Death

4 - Depeche Mode - Spirit

5 - Popek & Sobota & Matheo - Trzech Króli

6 - Ed Sheeran - Divide

7 - Red Hot Chili Peppers - The Getaway

8 - Wojciech Młynarski - Złota Kolekcja

9 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

10 - The Kelly Family - We Got Love

11 - Miuosh - Pop

12 - Sia - This Is Acting

13 - Voo Voo - 7

14 - Różni Wykonawcy - Dylan.Pl - Niepotrzebna Pogodynka, Żeby Znać Kierunek Wiatru

15 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

16 - Różni Wykonawcy - RMF FM Najlepsza Muzyka Na Wiosnę 2017

17 - Muzyka Filmowa - La La Land

18 - Borixon - Koktajl

19 - Metallica - Hardwired… To Self-Destruct

20 - Muzyka Filmowa - Fifty Shades Darker

21 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

22 - O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

23 - Organek - Czarna Madonna

24 - Sade - The Ultimate Collection

25 - LP - Lost On You

26 - Nocny Kochanek - Zdrajcy Metalu

27 - Różni Wykonawcy - Muzyka Radia Zet Vol.14

28 - Ed Sheeran - X

29 - Różni Wykonawcy - Hity Na Czasie - Wiosna 2017

30 - Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

31 - Rag'n'Bone Man - Human

32 - Daria Zawiałow - A Kysz!

33 - Michał Bajor - Moja Miłość

34 - Depeche Mode - The Best Of Vol.1

35 - Agnieszka Chylińska - Forever Child

36 - Happysad - Ciało Obce

37 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

38 - Alicja Majewska - Wszystko Może Się Stać

39 - Arctic Monkeys - AM

40 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

41 - Depeche Mode - Violator (2013)

42 - Paweł Domagała - Opowiem Ci O Mnie

43 - Różni Wykonawcy - Bravo Hits Wiosna 2017

44 - Taco Hemingway - Marmur

45 - Dwa Sławy - Dandys Flow

46 - Różni Wykonawcy - Antyradio - Najlepszy Rock Na Świecie Vol.3

47 - Coldplay - A Head Full Of Dreams

48 - Muzyka Filmowa - Piękna I Bestia

49 - Michael Jackson - Bad

50 - Wojciech Młynarski, Jerzy Derfel - Zamknięty Rozdział