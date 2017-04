"Postanowiliśmy zrobić dla Aleppo i dzieciaków, które tam mieszkają, wspólny projekt. Pojechaliśmy tam, aby dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują. Oprócz niezbędnych rzeczy jak szpitale, lekarstwa, pieniądze itd., niezbędna jest modlitwa. To było dla nas niesamowite" - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w Muzeum Powstania Warszawskiego muzyk i jeden z pomysłodawców projektu Darek Malejonek.

Wyprawa do syryjskiego Aleppo zainspirowała go do wydania płyty, której celem jest zwrócenie uwagi na skalę dramatu prześladowanych tam chrześcijan.

"Gdy zobaczyłem te gruzy w Aleppo, momentalnie skojarzyły mi się z Warszawą z 1944 r. Jesteśmy pewni, że z pomocą ludzi dobrej woli będziemy w stanie sprawić, aby tam żyło się lepiej" - dodał Malejonek.

"Zniszczenie miasta jest strasznym doświadczeniem i cierpieniem. Nie tylko ze względu na obiekty kultury oraz zasoby gromadzone przez pokolenia, ale także ze względu na śmierć wielu ludzi. Na przykładzie Warszawy chcieliśmy powiedzieć, że najgorszą rzeczą, którą można zrobić po takim cierpieniu, jest popadnięcie w rozpacz, która może odebrać chęć życia, chęć odbudowy i zmiany" - powiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego ksiądz Adam Parszywka podkreślił znaczenie wyprawy, która miała miejsce trzy lata temu. Wraz z Darkiem Malejonkiem odwiedzili Afrykę, aby poszukać inspiracji do opowiedzenia o pracujących tam młodych ludziach. Niemożliwe było jednak - jak mówił - opowiedzenie o wszystkich mieszkańcach zagrożonych rejonów.

"Zrozumieliśmy, że musimy skoncentrować się na najbardziej potrzebujących. (...) Prześladowani - oddając niejednokrotnie swoje życie - poprzez swoją postawę, pozostają nieśmiertelni. Zrodził się pomysł, aby pokazać to, co jest historią i trudnym doświadczeniem Warszawy, ale i całej Polski, która odbudowywała się z gruzów. Udało się to dzięki temu, że nie został złamany duch człowieka" - powiedział ks. Parszywka.

Na płycie znalazło się 16 premierowych utworów. Autorem muzycznej strony przedsięwzięcia jest Malejonek wraz z zespołem Maleo Reggae Rockers. Poza nim na płycie wystąpili także m.in. Adeb Chamoun, Milo Kurtis, Muniek Staszczyk, Magda Frączek, Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Niemen, bracia Łukasz i Paweł Golec, Lidia Pospieszalska oraz zespół niemaGOtu. Mimo, że płyta stanowi cegiełkę, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc ofiarom z Aleppo, inspirację stanowiły fakty związane z losami ludzi prześladowanych na całym świecie - m.in. w Pakistanie, Egipcie, Sudanie, Nigerii i Peru.

Na okładce płyty „Nieśmiertelni” znajduje się reprodukcja ikony, stworzonej specjalnie z myślą o wydawnictwie. Umieszczony w jej centrum krzyż, symbol zwycięstwa, otaczają zastępy świętych męczenników wielbiących Boga. W każdym z metalowych krzyży znajduje się przetopiony kawałek pocisku, który uderzył w szkołę chrześcijańską w Aleppo. „Nabywca płyty może mieć fragment tego pocisku ze sobą. Ikona, która została namalowana w związku z projektem, symbolizuje świętych męczenników, którzy oddali swoje życie za wiarę” - wyjaśnił fotograf, operator i reżyser filmów poświęconych prześladowaniom chrześcijan Michał Król.

Zebrane ze sprzedaży płyty pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie dzieci i młodzieży z Aleppo oraz ich rodzin, które ucierpiały na skutek wojny.

„Chcielibyśmy wesprzeć przede wszystkim młodzież. Dwa tysiące młodych ludzi nie chce wyjechać z Aleppo na czas wojny. Chcieliśmy dać im możliwość życia tam na miejscu. (…) Pomoc szkolną, medyczną oraz wyżywienie” - powiedział ks. Parszywka.

W środę o godz. 20 w "Sali pod Liberatorem" Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert i premiera płyty.Organizatorem koncertu są Narodowe Centrum Kultury i Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”. Występ będzie retransmitowany 16 kwietnia o godz. 17.30 w TVP1.