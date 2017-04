Materiał na płytę została skomponowany i wyprodukowany przez Grega Dulli’ego w Nowym Orleanie, Los Angeles, Memphis oraz Joshua Tree. Album w Polsce dostępny będzie w formie elektronicznej, na CD i winylu.

W maju zespół wyrusza w trasę po Europie, a 6 czerwca wystąpi na scenie warszawskiego Palladium.

Oto tracklista:

1. Birdland

2. Arabian Heights

3. Demon In Profile

4. Tony Automatic

5. Oriole

6. Copernicus

7. The Spell

8. Light as a Feather

9. I Got Lost

10. Into the Floor

