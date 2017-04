- Kompozycja jest opowieścią o trudnej podróży przekraczającej granice. Adresowana jest do osób, które poddawały pod wątpliwość przybycie uchodźców do Europy. Ma skłonić do refleksji i zmusić słuchacza do postawienia sobie pytania, co ja bym zrobił na miejscu tych ludzi. Utwór składa się z dwóch części. Pierwsza wyraża nadzieję na lepszą przyszłość, druga zaś pokazuje, że ta nadzieja może zostać nam odebrana przez siły nad którymi nie mamy kontroli. W tym utworze zawarta jest pewna uniwersalna prawda. Wszyscy możemy pracować na to, aby żyć w lepszym świecie, ale musimy zaakceptować fakt, że nie mamy wpływu na wynik naszego wysiłku - mówi Ghostpoet aka Obaro Ejimiwe.

W utworze gościnnie pojawił się Charlie Steen, Shame oraz Leo Abrahams (Wild Beasts, Frightened Rabbit).