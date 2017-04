Pragnienia są efektem fascynacji poezją m.in. ks. Jana Twardowskiego czy Haliny Poświatowskiej, których wiersze stanowią bazę dla warstwy muzycznej albumu. 25-letnia piosenkarka i poetka rozwija na nim formułę zaangażowanej muzyki pop, którą wydawcy porównują do twórczości choćby Magdy Umer czy Edyty Geppert. Sama Anna Przybył o swoich artystycznych ambicjach mówi: "chcę, żeby moja muzyka pociągała za delikatne struny serca".

Płyta została nagrana w Studiu S4 Polskiego Radia, gdzie powstawały albumy największych sław polskiej sceny muzycznej. By wesprzeć wokalistkę w osiągnięciu celów, do współpracy zaproszony został Leszek Kamiński, który sprawował pieczę nad całym procesem nagraniowym. Kamiński to siedmiokrotny laureat Fryderyków, w przeszłości realizator sesji dla np. Edyty Bartosiewicz, Hey, Grzegorza Ciechowskiego.

W realizacji nagrań wzięli również udział m.in. współproducent i aranżer większości utworów Jacek Hoduń, wytrawny gitarzysta Piotr Aleksandrowicz, doświadczony kwartet smyczkowy The Strings oraz obdarzony południowoamerykańskim temperamentem perkusista Sergio Alejandro Pinilla Vásquez. Swoją szansę dostali także młodzi, utalentowani muzycy, studenci Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.