Kim dla polskiego hip-hopu jest Peja nie trzeba tłumaczyć nawet tym, którzy od rapu stronią. W zasadzie każda płyta jest wydarzeniem i cieszy się zainteresowaniem fanów. Tak stało się i tym razem - "Remisja" zadebiutowała na pierwszym miejscu, a fani, którzy uzupełniali płytotekę rapera wciągnęli do zestawiania inne płyty artysty.

Na drugim miejscu pojawili się Kali/Pawbeats oraz Kuban. Dopiero na czwartym miejscu (najprawdopodobniej) ostatni album w swej karierze, czyli "Infinite".

Wśród nowości pojawiły się też składanka Empiku (9. miejsce), Kleszcz & Dino (20. miejsce), Piotr Bukartyk (23.), Sławomir (31.), składanka z hitami dosco polo (33.).

1. Peja/Slums Attack - Remisja

2. Kali/Pawbeats - Chakra

3. Kuban - Myślisz jeszcze?

4. Deep Purple - Infinite

5. Alvaro Soler - Eterno Agosto

6. Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

7. Depeche Mode - Spirit

8. Ed Sheeran - Divide

9. Różni wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka Polska Muzyka

10. Włodi - Wszystkie drogi prowadzą do dymu

11. Wojciech Młynarski - Złota kolakcja - Strasznie Lubię Cię Piosenko / Pochodzą mnie wolne numery

12. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

13. Lemon - Tu

14. Me And That Man - Songs of Love And Death

15. Sia - This Is Acting

16. Anna Wyszkoni - Jestem tu nowa

17. Tomasz Stańko/New York Quartet - December Avenue

18. Popek & Sobota & Matheo - Trzech króli

19. Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

20. Kleszcz & Dino - Cyrk na Qłq

21. Sade - The Ultimate Collection

22. Voo Voo - 7

23. Piotr Bukartyk - O zgubnym wpływie wyższych uczuć

24. Paluch - Ostatni krzyk osiedla

25. Muzyka filmowa - La La Land

26. Miuosh - Pop

27. Organek - Czarna Madonna

28. Metallica - Hardwired... To Self-Destruct

29. Peja - Styl życia G'N.O.J.A.

30. Borixon - Koktajl

31. Sławomir - The Greatest Hits

32. Peja - Na serio

33. Różni wyonawcy - The best of Disco Polo 2017 Vol 1

34. Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

35. Michał Bajor - Moja miłość

36. Rag'N'Bone Man - Human

37. O.S.T.R. - Życie po śmierci

38. Arctic Monkeys - AM

39. LP - Lost On You

40. Agnieszka Chylińska - Forever Child

41. Muzyka filmowa - Fifty Shades Darker

42. Różni wykonawcy - RMF FM najlepsza muzyka na wiosnę 2017

43. Jamiroquai - Automaton

44. Muzyka filmowa - Dalida

45. Daria Zawiałow - A Kysz!

46. Kortez - Bumerang

47. Imany - The Shape Of A Broken Heart

48. Różni wykonawcy - Męskie granie 2016

49. Happysad - Ciało obce

50. Dylan.pl - Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru