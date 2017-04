Nominowana do Fryderyków w kategorii debiut 2016 Bovska... nie jest już debiutantką. Właśnie wydała drugi krążek "Pysk". Pierwszy plus należy się za sposób wydania, oprawę graficzną. Dawno nie miałem w ręku tak fajnie (czytaj niekonwencjonalnie i rozbudowanej różnymi pomysłami) wydanej płyty. Drugi plus należy się wokalistce, autorce tekstów i współautorce muzyki (z Janem Smoczyńskim) za pójście w alternatywną stronę. Kompozycje są bardziej wymagające niż te na debiucie "Kaktus". Trudno tak naprawdę nazwać to, co znalazło się na "Pysku" i ta niemożliwość kategoryzacji też jest wartością albumu.

Bovska "Pysk", Bovska/Warner

Kolejne części niezwykłej jazzowej serii z archiwum Polskiego Radia. Właśnie ukazały się świetne dwie płyty z polskimi jazzmanami w rolach głównych i dwie ze światowymi mistrzami jazzu. Dizzyego Gillespie nikomu nie trzeba przedstawiać. Ten gigant trąbki wystąpił ze swoim kwintetem (w składzie m.in. Kenny Barron na pianinie) w Warszawie podczas festiwalu Jazz Jamboree w 1965 roku. Kompozycje, które wtedy zagrali, w większości autorstwa samego Gillespie, znalazły się teraz na płycie "Dizzy Gillespie Quintet in Warsaw 1965".

Rok później na Jazz Jamboree pojawił się znakomity pianista Mal Waldron wraz ze szwedzkim kontrabasitą Kurtem Lindgrenem. Na "Jazz Jamboree'6 vol 01" znalazły się ich nagrania, ale też wykonania Jana Garbarka na saksofonie i głos Karin Krog.

Pozostałe dwa albumy z serii "Polish Radio Jazz Archives" wypełnia muzyka wyłącznie polskich jazzmanów. Na "Air Condition" z liderem Zbigniewem Namysłowskim grają m.in. Wojciech Gogolewski przy fortepianie oraz Jan Cichy na basie. "My Own Revolution" to zapis nagrań jednego z najważniejszych na przełomie lat 60 i 70 zespołów wokalnych w świecie jazzu, Novi Singers.

Każda z płyt idealnie wpasuje się w kolekcję fana jazzu.

Różni wykonawcy "Polish Radio Jazz Archives", Polskie Radio

Nie po raz pierwszy Ulver powraca do dźwięków rodem z lat 80. Robił to już genialnie na płycie "Perdition City" z 2000 roku. Na nowym krążku przebili jednak wszystko, co nagrywali do tej pory. "The Assassination of Julius Caesar" to wyjątkowo ożywcze spojrzenie wstecz. Znakomity album.

Ulver "The Assassination of Julius Caesar", House Of Mythology/Prophecy

"Nie tylko dzieci ale i płyty oraz inne fajne rzeczy powstają z miłości: dlatego WITH LOVE" - o swojej nowej płycie, właśnie "With Love", piszą Eric Shoves Them In His Pockets. Muzyka polskiego trio spodoba się fanom indie rocka. Materiał z "With Love" zagrają w najbliższych dniach na żywo m.in. na festiwalu Enea Spring Break w Poznaniu (20.04) i w Sopocie (24.04). A grają tak >>>

Eric Shoves Them In His Pockets "With Love", Thin Man Records

Kubański temperament vs polska szkoła jazzu, czyli Luis Nubiola i jazzmani znad Wisły spotykają się na wspólnej płycie. Z jednej strony, urodzony na Kubie saksofonista i kompozytor Luis Nubiola, z drugiej Marcin Chenczke (kontrabas), Krzysztof Szmańda (perkusja) i Krzysztof Dys (fortepian). Wspólnie wykonują kompozycje m.in. dwukrotnego laureata Grammy, Kostorykańczyka Waltera Floresa i kubańskich przyjaciół Luisa. To nie pierwsze spotkanie Nubioli z jazzmanami znad Wisły, ale na pewno jedno z najciekawszych.

Luis Nubiola "Global Friendship", Polskie Radio

Ian Gillan i koledzy powracają. Każdy z nich mógłby być już pradziadkiem, ale grają jak nastoletni chłopcy. Energetyczny, nieprzekombinowany 20 album brytyjscy giganci będą promowali w Polsce: 23 maja w Łodzi w Atlas Arenie, a dzień później w katowickim Spodku.

Deep Purple "inFinite", Edel/Mystic

Film w zasadzie opowiada o kulisach powstania płyty "Skeleton Tree". O tym, że jest to jednak także bardzo gorzka i wzruszająca opowieść o niezwykle trudnych chwilach życia niech świadczy fakt, że po wyjściu z kina publiczność milczy przez dłuższy czas. Teraz do obejrzenia na DVD. Koniecznie.

Nick Cave' & The Bad Seeds "One More Time with Feeling", Kobalt/Mystic