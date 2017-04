Ta wiadomość na pewno zasmuci polskich fanów Eltona Johna. Artysta został zmuszony do odwołania części swej tegorocznej trasy koncertowej. Według menadżera artysty wszystkiemu winna jest nietypowa infekcja bakteryjna, której artysta nabawił się podczas podróży do Ameryki Południowej. Podczas podróży z chilijskiego Santiago jego stan pogorszył się na tyle, że artysta został zmuszony do hospitalizacji, a zaplanowane na maj jego występy w Stanach Zjednoczonych (w tym dochodowe show w Las Vegas) zostały odwołane.

Wokalista ma powrócić do śpiewania w czerwcu. Na razie jego zaplanowany na 9 lipca koncert w sopockiej Operze Leśnej nie jest zagrożony. Bilety na występ nad Bałtykiem są dostępne, ale do najtańszych nie należą - ich kupno to wydatek minimum 299 złotych