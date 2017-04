O swych działaniach Alkopoligamia powiadomiła na wszystkich swych kanałach społecznościowych

Albo Inaczej wchodzi w zaawansowaną fazę drugiej odsłony. Można było wziąć kolejne klasyki, dobrać legendarnych wykonawców i powtórzyć sukces poprzedniej płyty odgrzewając kotlet, ale zdecydowaliśmy się zrobić to... inaczej.

Zebraliśmy kolejne klasyki i zaprosiliśmy do współpracy młodych wykonawców, którzy podjęli się interpretacji rapowych szlagierów.

Za muzykę odpowiedzialny jest, tak samo jak przy pierwszej części, maestro Mariusz Obijalski.

Pierwsza odsłona to, opublikowana już na płycie "Molza", interpretacja utworu zespołu 2cztery7 "Złe nawyki", przez Monikę Borzym