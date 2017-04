The Residents "The Ghost Of Hope", Cherry Red

Niezwykły zespół powrócił z nowym materiałem. Muzycy The Residents od ponad 40 lat ukrywający się pod maskami, najbardziej znane to te w kształcie gałek ocznych, wydali nową płytę, a w zasadzie koncept album. Wspominają na nim najgłośniejsze katastrofy kolejowe w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku, dokładając swoje awangardowe dźwięki. Niezwykły materiał, godny niezwykłego zespołu.

Leepeck "Borderline", Leepeck

Leepeck, czyli Lipek, a właściwie Piotr Lipka debiutuje solo. Warszawski muzyk, wspierany tu m.in. przez Annę Łazowską na wokalu, Michała Mareckiego przy klawiszach oraz Piotra Czajera (gitary/banjo), gra trochę jakby dzieciństwo spędził na amerykańskim zadupiu, gdzie jedyną rozrywką była zużyta gitara i folkowe pieśni. "Borderline" nie wypełniają dźwięki w stylu Johnny’ego Casha (podobno Leepeck słuchał jego piosenek już jako dziecko), nie ma tu surowości i mroku mistrza. Ale jest melancholia, która powinna spodobać się fanom delikatnego folku.

JMSN "Whatever Makes U Happy", White Room Records/Sonic

Rytmicznie soulowo śpiewa, dokłada do tego dźwięki smyczków, momentami klimaty bluesowe i r’n’b. Amerykanin JMSN (czyli Jameson) powraca z nową, znakomitą płytą. Posłuchajcie singla "Where Do U Go", a przekonacie się, że delikatne, bujające dźwięki niekoniecznie oznaczają nudę.

Kendrick Lamar "DAMN", Top Dawg

"To Pimp a Butterfly" z 2015 i "untitled unmastered" z zeszłego roku wielu, łącznie ze mną, uważa za płyty niemal doskonałe. Najnowszy krążek Lamara też zbiera znakomite recenzje, bardzo dobrze się sprzedaje… ale do mnie nie przemawia. Ani dobrze punktujące współczesną Amerykę teksty, ani goście: James Blake, U2 czy Rihanna. Dla mnie Lamar dostał zadyszki.

SALK "Matronika", Nextpop

Melancholia rodem z Islandii i poezja w onirycznym wokalu. SALK to kolejna solidna propozycja znad Wisły (dokładniej z Krakowa) dla fanów delikatnej elektroniki z pianinkiem.

Stalowy Bagaż "Ciężki rok"; RSC "Życie to teatr", GAD Records

Przypomnienie dokonań rockowych kapel z lat 80. Stalowy Bagaż nagrali swój album tuż przed wybuchem stanu wojennego. Ich hardrockowy materiał został odłożony na półkę. Teraz powraca zremasterowany i wzbogacony o dodatkowe nagrania (m.in. z Krzesimirem Dębskim na skrzypcach).

Album "Życie to teatr" rzeszowskiej grupy RSC był z kolei wcześniej dostępny tylko na kasecie magnetofonowej. Teraz ich mieszanka rocka z syntezatorami i skrzypkami powróciła na CD.

Polish Jazz, Polskie Nagrania

Kolejny zestaw reedycji albumów z kultowej jazzowej serii. Wśród płyt jest chociażby fenomenalne "Heart" z końca lat 60 nagrane przez trio Włodzimierza Nahornego. Nahornemu towarzyszą tu: na kontrabasie Jacek Ostaszewski oraz Sergiusz Perkowski na perkusji. Późniejsze o kilka lat jest "Reminiscence" pokazujące fenomenalną wrażliwość tragicznie zmarłego pianisty Mieczysława Kosza. Pokazem mistrzostwa innego instrumentu, perkusji, jest z kolei "Drums Dream" Czesława Bartkowskiego z 1976 roku. Obok wymienionych ukazały się jeszcze "Krzysztof Sadowski and His Hammond Organ", "Bazaar" Jerzy Milian trio oraz "Carry On!" Jazz Carriers.