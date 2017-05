Miles był Włochem. Urodził się w Szwajcarii jako Robert Concina. Świat usłyszał o nim, a ściślej o jego twórczości w latach 90. Wówczas to nagranie "Children" zyskało miano jednego z najpopularniejszych utworów tanecznych w historii, w 12 krajach świata trafiając na szczyt listy przebojów.

Jak twierdził sam Robert Miles, inspiracją były dla niego pokazane mu przez ojca zdjęcia dziecięcych ofiar wojny w byłej Jugosławii. Utwór pojawił się na płycie "Dreamland" wydanej w listopadzie 1995 roku.

W 1996 roku zaś Miles wylansował hit "One and One", który 3 lata później znalazł się jako cover na płycie Edyty Górniak i zaprowadził ją, jako pierwszą Polkę, na listę European Radio Top 50 pisma "Music&Media".

Informację o śmierci muzyka jako pierwszy podał włoski "DJ Mag Italia". Według niego, Miles zmarł z powodu choroby, nie podano jednak szczegółów.