Shakira powraca z nową płytą studyjną. Album zatytułowany jest "El Dorado" – wg. kolumbijskiej legendy było to miasto pełne skarbów, którego znalezienie zajmowało podróżnikom wiele lat.

Swoje "skarby" Shakira ujawni już 26 maja – na płycie znajdą się głównie hiszpańskojęzyczne utwory, ale nie zabranie na nim także 3 piosenek śpiewanych po angielsku. Krążek zawiera już takie hity jak "Chantaje", "La Bicicleta", "Déjà vu" czy aktualny singiel "Me Enamore".

Ostatnim albumem wokalistki była wydana 3 lata temu "Shakira" z hitami "Empire" oraz "Can't Remember to Forget You (featuring Rihanna)".

Tracklista:

1. Me Enamore

2. Nada

3. Chantaje (feat. Maluma)

4. When A Woman

5. Amarillo

6. Perro Fiel (feat. Nicky Jam)

7. Trap (feat. Maluma)

8. Comme Moi (feat. Black M)

9. Coconut Tree

10. La Bicicleta (feat. Carlos Vives)

11. Déjà vu (feat. Prince Royce)