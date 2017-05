"Beautiful Ones" to utwór z mocnym przesłaniem. Jak mówią sami członkowie zespołu, ich piosenka jest "celebracją indywidualności". Do piosenki został nakręcony teledysk, o którym jest równie głośno, co o samym utworze. Prowokujący i przejmujący klip do "Beautiful Ones", którego pomysłodawcą jest wokalista zespołu, Theo Hutchcraft, porusza temat płynności płci, nienawiści i przemocy wobec osób LGBT.

Hurts zadebiutowali dziewięć lat temu przełomowym dla siebie singlem "Wonderful Life", który utorował im drogę na międzynarodowe listy przebojów. Ich debiutancki album "Happiness" zdobył w Polsce status podwójnie Platynowej Płyty i pochodziły z niego takie hity jak "Stay", "Sunday" czy "Better Than Love".

Od czasu spektakularnego debiutu w 2010 roku, Theo Hutchcraft i Adam Anderson wydali dwa kolejne albumy – "Exile" w 2013 roku i "Surrender" w 2015 roku, z których pochodzą grane przez radia w całej Europie przeboje "Miracle" oraz "Some Kind of Heaven". Zespół wielokrotnie odwiedzał Polskę, występując na festiwalach oraz galach telewizyjnych, a ich każdy przyjazd jest niemały wydarzeniem dla licznej grupy fanów w naszym kraju.

Podczas ostatniego odcinka piątej edycji programu "Idol" wystąpi także Ania Dąbrowska, tegoroczna laureatka Fryderyka za "Dla naiwnych marzycieli" – najlepszy album pop.