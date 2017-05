Wczoraj w Detroit odbył się ostatni koncert Soundagarden. Zaraz po nim w hotelu zmarł wokalista Chris Cornell. Podczas występu zespół zagrał najważniejsze przeboje ze swego repertuaru, z "Black Hole Sun", "Jesus Christ Pose" i "Fell on Black Days" na czele.

Podczas ostatniego utworu "Slaves & Buldozers" Cornell wplótł refren piosenki "In My the of Dying", piosenkę z repertuaru Led Zeppelin. Zaśpiewał:

"In my time of dying, I want nobody to mourn / All I want for you to do is take my body home / Well, well, well, so I can die easy"

Agent artysty potwierdzając śmierć Chrisa Cornella powiedział jedynie, że miała ona charakter "nagły i niespodziewany".

Tak wyglądała tracklista ostatniego koncertu Soundgarden.

1. Ugly Truth

2. Hunted Down

3. Non-State Actor

4. Spoonman

5. Outshined

6. Kikckstand

7. Black Hole Sun

8. By Crooked Steps

9. The Day I Tried to Live

10. My Wave

11. Been Away Too Long

12. Fell on Black Days

13. Mailman

14. A Thousand Days Before

15. Burden in My Hand

16. Blow Up the Outside World

17. Jesus Christ Pose



bis:

18. Rusty Cage

19. Slaves & Bulldozers

z refrenem z utworu "In My Time of Dying"