Na pierwsze miejsce trafiło ep WSRH "Zenit". Zaskoczeniem może to być tylko dla tych, którzy nie obserwują polskiej sceny hip-hopowej. Drugie oraz ósme miejsce Zbigniewa Wodeckiego jest naturalną reakcją miłośników jego talentu, którzy uzupełniają swą dyskografię o nagrania zmarłego mistrza.

Dopiero trzecie miejsce Kazika uznać należy za niespodziankę - poprzednie płyty z cyklu "Tata Kazika" sprzedawały się w kilkuset tysiącach egzemplarzy.

W pierwszej dziesiątce mamy siedmiu polskich wykonawców. Podobnie jest niżej - coraz chętniej kupujemy rodzimych wykonawców, po muzykę zagranicznych sięgając z YouTube albo serwisów streamingowych.

1 - WSRH - Zenit

2 - Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

3 - Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

4 - Szlagier (Pono, Ero, Hazzidy, Szczur) - Szlagier

5 - Alvaro Soler - Eterno Agosto

6 - Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

7 - O.S.T.R. - Mtv Unplugged - Autentycznie

8 - Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

9 - Linkin Park - One More Light

10 - Harry Styles - Harry Styles

11 - Ed Sheeran - Divide

12 - Michał Bajor - Od Kofty … Do Korcza Vol.1

13 - LP - Lost On You

14 - Jano PW - Senna Powieka

15 - Dziecięce Przeboje, Śpiewające Brzdące - Dziecięce Przeboje - The Best Of (Diamentowa Edycja)

16 - Grzegorz Hyży - Momenty

17 - Deep Purple - Infinite

18 - Nizioł i Goście - Banita Mixtape

19 - Rammstein - Paris

20 - Peja/Slums Attack - Remisja (Prod. Brahu)

21 - Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

22 - Kings Of Leon - Walls

23 - Diana Krall - Turn Up The Quiet

24 - Różni Wykonawcy - nowOSIECKA

25 - Różni Wykonawcy - Pamiętajmy O Osieckiej - Kolekcja Okularników

26 - Różni Wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka: Rock

27 - Wojciech Młynarski - Złota Kolekcja - Strasznie Lubię Cię Piosenko / Podchodzą Mnie Wolne Numery

28 - Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

29 - Różni Wykonawcy - Kids Super Hits

30 - WSRH - Czarne Słońce - Świt

31 - Małach, Rufuz - Projekt Independent

32 - Organek - Czarna Madonna

33 - Depeche Mode - Spirit

34 - Dr Misio - Zmartwychwstaniemy

35 - Mrozu - Zew

36 - Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

37 - Kali x Pawbeats - Chakra

38 - Anna Wyszkoni - Jestem Tu Nowa

39 - Agnieszka Chylińska - Forever Child

40 - Różni Wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka: Polska Muzyka

41 - Michał Bajor - Moja Miłość

42 - TPS - Obraz Jak Żywy

43 - Włodi - Wszystkie Drogi Prowadzą Do Dymu

44 - Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

45 - Paluch - Ostatni Krzyk Osiedla

46 - Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

47 - Janusz Radek - Poświatowska/Radek - Kim Ty Jesteś Dla Mnie

48 - Kortez - Bumerang

49 - Arctic Monkeys - AM

50 - Różni Wykonawcy - Smooth Jazz Cafe 16