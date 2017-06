Dziennikarz Polskiego Radia, Piotr Gociek zapytał o Przystanek Woodstock w kontekście doniesień Witolda Gadowskiego, który napisał wczoraj o tym, że w tzw. Państwie Islamskim prowadzone są działania, które mogą wskazywać na przygotowywanie ataku terrorystycznego na Polskę. Dziennikarz cytując Gadowskiego wspomniał, że ISIS ma plany Warszawy i Częstochowy, a latem odbywa się w Polsce najgorzej zabezpieczone impreza, czyli Przystanek Woodstock. Minister odpowiedział tak:

W sprawie Przystanku Woodstock już w ubiegłym roku policja negatywnie zaopiniowała to przedsięwzięcie. W związku z tym, to wydarzenie miało charakter imprezy masowej o podwyższonym ryzyku. Protestował organizator w mediach prywatnych związanych z totalną opozycją. Sam ten organizator jest kimś kto bardzo wyraźnie związany jest z totalną opozycją. W tym roku opinia też będzie negatywna.

Pytany, czy organizator zwracał się o większe zabezpieczenie imprezy, Błaszczak odpowiedział:

Sam organizator tkwi w przeświadczeniu, że wszystko będzie fajnie. Róbta co chceta i wszystko będzie fajnie.

Zaraz potem minister Błaszczak wspomniał, że niedawno w zamachu w Berlinie zginął Polak.

Cała rozmowa do osłuchania TUTAJ.

Tegoroczny Przystanek Woodstock planowany jest w dniach 3-5 sierpnia 2017 roku. Zagrają m.in. House of Pain, Archive, Nothing But Thieves oraz wielu polskich artystów.