Nowa, solowa płyta Maryli Rodowicz „Ach świecie…” ukaże się 15 września. Płyta została nagrana w studio Winicjusza Chrósta, w Izabelinie.

Pierwszy singiel zbiega się z ogłoszeniem trasy DIVA TOUR, podczas której Artystka zagra 25 koncertów, aż do stycznia 2018 roku i odwiedzi najpiękniejsze sale koncertowe, m.in we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, czy w Warszawie.

"Minęło 6 lat od ostatniego wydawnictwa. Jestem podekscytowana, mam nadzieję, że singiel trafi do waszych serc." - napisała Maryla Rodowicz do fanów. To pierwszy raz od czasu odwołania jubileuszowego koncertu w Opolu, kiedy artystka zwraca się wprost do fanów.