Tau (Piotr Kowalczyk) wydał album "On", który jest najwyżej notowaną nowością. Pierwsze miejsce na pewno artystę cieszy, bo po jego deklaracjach a temat wiary ("życie bez Boga jest jak choroba psychiczna") wiele osób w środowisko bardzo mocno krytykowany. Tymczasem nowa płyta ma na okładce cyfrę dwa ustawioną tak, by przypominała obecny na wielu autach i znany od tysiącleci symbol ryby.

Na czwartym miejscu jest zespół, który był bardzo popularny na przełomie tysiącleci - Verba. W pierwszej dziesiątce znajdziemy dwie płyty Zbigniewa Wodeckiego, co świadczy o tym, że wciąż dokupujemy jego płyty, by obcować z muzyka zmarłego wokalisty.

Zdecydowanie poniżej oczekiwań zadebiutowała Sarsa - dopiero osiemnaste miejsce wokalistki granej przez niemal każde radio w Polsce musi boleć. Ale nie po raz pierwszy pokazuje tez zasadę, że kupujemy muzykę, po którą musimy dotrzeć. Tę, którą mamy podaną na tacy, w sklepach pomijamy.

Kolejny tydzień z rzędu górą polska muzyka - w pierwszej dziesiątce aż siedem płyt to rodzime wydawnictwa.

(n) - oznacza nowość

1. Tau - On (N)

2. Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij od Bacha

3. Alvaro Soler - Eterno Agosto

4. Verba - Przerwana linia życia (N)

5. Mateusz Ziółko - Na nowo (N)

6. Rest DIX37, Dudek P56 - Ja to hip hop (N)

7. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch - 1976: A Space Odyssey

8. Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

9. Różni wykonawcy - Mój empik - moja muzyka: rock

10. Harry Styles - Harry Styles

11. O.S.T.R. - M.T.V Unplugged - Autentycznie

12. Ed Sheeran - Divide

13. Różni wykonawcy - Kids Super Hits

14. Jula - Milion słów (N)

15. Jano PW - Senna powieka

16. Shakira - El Dorado (N)

17. LP - Lost On You

18. Michał Bajor - Od Kofty... Do Korcza Vol. 1

19. Sarsa - Pióropusze (N)

20. WSRH - Zenit

21. Grzegrz Hyży - Momenty

22. Kortez - Bumerang

23. Różni wykonawcy - Pamiętajmy o Osieckiej - Kolekcja Okularników

24. Deep Purple - Infinite

25. Pono, Ero, Hazzidy, Szczur - Szlagier

26. Linkin Park - One More Light

27. Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna

28. The Beatles - Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017) (N)

29. Diana Krall - Turn Up The Quiet

30. Ariana Grande - Dangerous Woman

31. Organek - Czarna madonna

32. Wojciech Młynarski - Złota Kolekcja - Strasznie lubię cię piosenko / Pochodzą mnie wolne numery

33. Depeche Mode - Spirit

34. Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

35. Agnieszka Chylińska - Forever Child

36. Różni wykonawcy - Męskie granie 2016

37. Cleo - Bastet

38. Peja, Slums Attack - Remisja (prod. Brahu)

39. Dr Misio - Zmartwychwstaniemy

40. Różni wykonawcy - Smooth Jazz Cafe 16

41. Nizioł = Goście - Banita Mixtape

42. Różni wykonawcy - RMF ON - Polskie Przeboje (2016)

43. Małach, Rufuz - Projekt Independent

44. Kali, Pawbeats - Chakra

45. Różni wykonawcy - nowOsiecka

46. Lion Sheperd - Heat (N)

47. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

48. Różni wykonawcy - Hity na czasie - Zima 2017

49. Muzyka Filmowa - Kraina Lodu - Karaoke

50. Anna Wyszkoni - Jestem tu nowa