Materiał na płytę został zarejestrowany w Wisconsin, Rejkjawiku, Los Angeles, Nowym Jorku oraz Sydney.

"Heaven I Know" jest utworem w całości wyprodukowanym przez samą artystkę i pierwszym zwiastunem debiutanckiego wydawnictwa.

Gordi pochodzi z małego australijskiego, farmerskiego miasteczka Conowindra. Pierwsze utwory zaczęła komponować jeszcze w szkole. Swoją twórczość konfrontowała ze swoimi przyjaciółmi udając, że autorką tekstów i muzyki jest inny artysta. Opinia znajomych nie zawsze była pochlebna. Teksty piosenek oparte są na osobistych przeżyciach Sophie i dotyczą tematów przyjaźni, platonicznych związków oraz dorastania. Jej muzyka pochodzi z pogranicza elektroniki i folku.

"Komponowanie jest dla mnie jak terapia, zawsze tak było i będzie. To mój sposób na porozumiewanie się ze światem. Muzyka jest dla mnie najlepszym lekarstwem" – mówi Gordi.

Głos artystki i jej twórczość zwróciły uwagę Justina Vernona (Bon Iver), który zaprosił ją do wzięcia udziału w występie w programie u Jimmiego Fallona. Gordi supportowała takich artystów jak Asgeir, Tallest Man on Earth, Highasakite, Local Natives czy Of Monsters and Men.