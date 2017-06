Prezydent odmówił udzielenia informacji na temat szczegółów umowy. Umowa jest objęta tajemnicą. Interesy wszystkich stron zostały zabezpieczone - zapewnił Wiśniewski. Jednocześnie poinformował, że TVP i miasto zrezygnowały z roszczeń z tytułu zerwania wcześniejszej umowy.

Ponad 50 lat wspólnej tradycji festiwalowej zaważyło na tym, że festiwal będzie organizowany wspólnie z TVP. Rozmawialiśmy z kilkoma firmami medialnymi, jednak ze względu na tajemnicę handlową i biznesową, nie mogę nic na ten temat powiedzieć. TVP zapewnia, że stanie na wysokości zadania, że zrobi fantastyczny festiwal. Mam nadzieję, że będziemy mogli ocenić to we wrześniu - powiedział Wiśniewski.

Jak poinformował, organizację festiwalu bierze na siebie całkowicie TVP. Miasto udostępni amfiteatr i markę KFPP Opole. Program wrześniowego festiwalu będzie najprawdopodobniej bardzo podobny do planowanego pierwotnie. O szczegółach organizacji festiwalu tradycyjnie poinformuje TVP na swojej konferencji prasowej - powiedział Wiśniewski.

Na pytanie, czy miasto dopłaci do festiwalu (wcześniej planowano przeznaczyć na ten cel 800 tysięcy zł), prezydent odmówił udzielenia odpowiedzi, tłumacząc się tajemnicą umowy, jednak zapewnił, że miasto na festiwalu zarobi.

Pytany o możliwość samodzielnej organizacji festiwalu przez miasto prezydent Wiśniewski powiedział, że wszystko zależy od wyników tegorocznego festiwalu. Sprawa jest otwarta - powiedział.

Wiśniewski nie zrezygnował z pomysłu zmian w samym KFPP. Jedną z nich jest idea powołania Akademii Piosenki, która ma oceniać program festiwalu. Wrócimy do pomysłu jesienią. Zaprosiliśmy do niej kilka osób, jednak tegoroczny festiwal odbędzie się jeszcze według dotychczasowych zasad - powiedział na konferencji.

Festiwal odbędzie się w połowie września. Co prawda termin ten koliduje z koncertem rocznicowym regionalnej rozgłośni polskiego radia, które na ten dzień wynajęło już amfiteatr, jednak zdaniem Wiśniewskiego jest to sprawa do załatwienia pomiędzy stronami. Tradycyjnie KFPP Opole będzie towarzyszyć szereg imprez towarzyszących - w tym roku związanych z 800-leciem nadania Opolu praw miejskich.

Pierwotnie festiwal miał się odbyć w dniach 9-11 czerwca. Jednak trzy tygodnie przed planowanym terminem prezydent Opola zerwał umowę na współorganizację 54 KFPP z TVP. Powodem miała być seria rezygnacji artystów z udziału w przedsięwzięciu. Prezydent Opola zapowiadał, że miasto jako właściciel marki KFPP Opole zorganizuje festiwal samodzielnie, a wyborem artystów zajmie się niezależna komisja. Na nadzwyczajnej sesji radni Opola wezwali prezydenta do rozmów z TVP na temat wspólnej organizacji festiwalu, nie wykluczając współpracy z innymi partnerami medialnymi.