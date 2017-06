Fani polskiej muzyki mogą odetchnąć z ulgą. Festiwal w Opolu, jak twierdzi portal wPolityce.pl odbędzie się, ale we wrześniu. Miasto udostępniło bowiem TVP prawa do marki festiwalu oraz dostęp do amfiteatru. TVP z kolei zapewnia, że zrobi wszystko, by wrześniowy festiwal "nie odbiegał od standardów poprzedniej edycji".

Wojna TVP z Opolem zaczęła się, gdy prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski wypowiedział umowę Telewizji Polskiej na współorganizację 54 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Powodem miały być kontrowersje wokół doboru artystów, w wyniku których swój udział w imprezie wycofała grupa muzyków. Wśród nich znajdowała się m.in. Maryla Rodowicz i Andrzej Piaseczny - którzy podczas tegorocznego festiwalu mieli obchodzić rocznice swojej działalności artystycznej.

Miasto Opole, jak i władze TVP oskarżały się wzajemnie o złamanie ustaleń i groziły procesami sądowymi. Telewizja Polska zapowiadała możliwość organizacji festiwalu w innym mieście, jednak festiwal w Kielcach nie doszedł do skutku.