Album Kuby Grabowskiego, czyli Quebonafide był jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku w polskim rapie. Nie jest więc niespodzianką, że wyprzedził krążek grającego w miniony weekend na Stadionie Narodowym Coldplaya oraz niezmiernie popularnego w naszym kraju byłego lidera Pink Floyd - Rogera Watersa. Już poprzedni album Quebonafide dotarł do pierwszego miejsca, a nowy zapowiadany był teledyskami, które miały ponad milion wyświetleń.

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwie nowości - nowe albumy Anathemy oraz Katy Perry.

1. (N) Quebonafide - Egzotyka

2. Coldplay - A Head Full of Dreams

3. Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

4. Wojciech Młynarski - Złota kolekcja

5. Zbigniew Wodecki - Złota kolekcja

6. Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika kontra Hedora

7. (N) Anathema - The Optimist

8. Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij od Bacha

9. (N) Katy Perry - Witness

10. O.S.T.R. - MTV Unplugged - Autentycznie

11. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

12. Mateusz Ziółko - Na nowo

13. Harry Styles - Harry Styles

14. Różni wykonawcy - Mój Empik - moja muzyka - rock

15. Alvaro Soler - Eterno Agosto

16. Ed Sheeran - Divide

17. LP - Lost On You

18. (N) Złe Psy - Duma

19. Mrozu - Zew

20. Patrycja Markowska - Krótka płyta o miłości

21. Deep Purple - Infinite

22. Różni wykonawcy - Smooth Jazz Cafe 16

23. Zbigniew Wodecki - Bursztynowa kolekcja Empik

24. Margaret - Monkey Business

25. Jano PW - Senna powieka

26. O.S.T.R. - Życie po śmierci

27. Rest Dix37, Dudek P56 - Ja to hip-hop

28. Różni wykonawcy - Pamiętajmy o Osieckiej - kolekcja Okularników

29. Tau - On

30. Grzegorz Hyży - Momenty

31. Różni wykonawcy - Męskie Granie 2016

32. Kali x Pawbeats - Chakra

33. Małach/Rufuz - Projekt Independent

35. Różni wykonawcy - Quebonafide x QueQuality - Hip-hop 2.0

35. Shakira - El Dorado

36. Dr Misio - Zmartwychwstaniemy

37. Kortez - Bumerang

38. Organek - Czarna Madonna

39. Nizioł i goście - Banita mixtape

40. Paluch - Ostatni krzyk osiedla

41. Różni wykonawcy - nowOsiecka

42. Michał Bajor - Od Kofty... do Korcza vol. 1

43. Ania Dąbrowska - Dla naiwnych marzycieli

44. Arctic Monkeys - AM

45. Kendrick Lamar - Damn.

46. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

47. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (2017)

48. Depeche Mode - Spirit

49. Diana Krall - Turn Up the Quiet

50. Dawid Podsiadło - Annoyance and Disappointment