- Nigdy nie grałem w Krakowie, to będzie dla mnie pierwszy raz - mówi muzyk, który przyjedzie do naszego kraju w ramach trasy promującej album Electronica. - Kluczem do doboru artystów, którzy ze mną zagrali było to, jak duży wpływ wywarli na scenę elektroniczną - opowiada muzyk o płycie, na której znaleźli się m.in. Moby, Tangerine Dream, Cyndi Lauper oraz francuski duet Air. Wspominając współpracę z zespołem żartuje, że było tu dużo "oxygen in air" nawiązując do tytułu swej pierwszej płyty.

- Pobyt w Gdańsku będzie dla mnie szczególny. Nigdy nie zapomnę mojego koncertu w Stoczni. Zagrałem tam specjalny koncert dla "Solidarności", która dokonała zmian w tej części świata.

Jean-Michel Jarre wspomina też spotkania z Lechem Wałęsą. - To mój przyjaciel, bardzo mądry człowiek. Rozmawialiśmy kilka razy - i w Gdańsku, i podczas spotkania w Paryżu. Mówił w sposób bardzo ciekawy. To jeden z tych ludzi, których chce się słuchać.

Jean-Michel Jarre / Shutterstock

Zapowiadając koncerty w Polsce muzyk opowiada, że niedawno wrócił ze Stanów Zjednoczonych. - Tam bardzo gorąco był przyjmowany utwór, w którym pojawiał się Edward Snowden. Ku mojemu zaskoczeniu, ludzie bardzo ciepło reagowali na kompozycję "Exit". Mówiąc o Snowdenie artysta zwraca uwagę, że to bardzo ważna osoba dla naszych czasów. - Rozwinęła się rzeczywistość cyfrowa, a on pokazał, jakie przynosi ona zagrożenia.

W Polsce możemy spodziewać się zarówno nagrań z albumu "Electronica", jak i płyt z cyklu "Oxygen". - Możecie być pewni, że w stosunku do początku trasy, to zupełnie inne show. Za każdym razem wyciągam wnioski z tego, co się dzieje i udoskonalam przedstawienie. Zawsze pociągało mnie, by stworzyć show, podczas którego widz zostanie wciągnięty w wirtualną rzeczywistość, by osiągnąć efekt 3D, ale bez konieczności zakładanie okularów.

Podczas koncertu usłyszymy dużo nagrań z albumu Electronica, ale Jean-Michel Jarre zapowiedział, że zaprezentuje przegląd nagrań z wszystkich najważniejszych dla niego płyt. Na kończących w maju amerykańskich koncertach mistrz elektroniki prezentował od 23 do nawet 25 nagrań.

Jean-Michel Jarre zagra 8 lipca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Dzień później zaprezentuje się w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety na obydwa występy są jeszcze dostępne.