"Egzotyka" od Quebonafide" wciąż jest na pierwszym miejscu listy najlepiej sprzedwnych płyt, zbiera świetne recenzje i wydaje się być jednym z mocniejszych kandydatów do listy najważniejszych rodzimych płyt w 2017 roku.

Pozycje ani Kazika, ani Rogera Watersa dziwić nie powinny. W pierwszej dziesiątce są aż trzy płyty Zbigniewa Wodeckiego.

Na trzynastym miejscu zadebiutował album Lorde, na 16 pojawił się krążek Pięknych i Młodych.

1. Quebonafide - Egzotyka

2. Coldplay - A Head Full Of Dreams

3. Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

4. Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

5. Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

6. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

7. Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

8. Alvaro Soler - Eterno Agosto

9. O.S.T.R. - Mtv Unplugged - Autentycznie

10. Ed Sheeran - Divide

11. Mateusz Ziółko - Na Nowo

12. Harry Styles - Harry Styles

13. (N) Lorde - Melodrama

14. LP Lost On You

15. Mrozu - Zew

16. (N) Piękni i Młodzi - Tak Już Bez Ciebie

17. Deep Purple - Infinite

18. Nickelback - Feed The Machine

19. Anathema - The Optimist

20. Katy Perry - Witness

21. Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

22. (N) Armin Van Buuren - The Best Of Armin Only

23. (N) Royal Blood - How Did We Get So Dark?

24. Wojciech Młynarski - Złota Kolekcja - Absolutnie (2017)

25. Mela Koteluk - Migracje

26. Depeche Mode - Spirit

27. Margaret - Monkey Business

28. Kortez - Bumerang

29. (N) Różni Wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

30. Różni Wykonawcy - Pamiętajmy O Osieckiej - Kolekcja Okularników

31. Arctic Monkeys - AM

32. Zbigniew Wodecki - Bursztynowa Kolekcja Emipk - The Very Best Zbigniew Wodecki

33. Natalia Szroeder - Natinterpretacje

34. O.S.T.R. - Życie Po Śmierci

35. Organek - Czarna Madonna

36. Shakira - El Dorado

37. Metallica - Hardwired … To Self-Destruct

38. Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

39. Patrycja Markowska - Krótka Płyta O Miłości

40. Grzegorz Hyży - Momenty

41. Sylwia Grzeszczak - Tamta Dziewczyna

42. Różni Wykonawcy - Smooth Jazz Cafe 16

43. Dżem - The Singles

44. Linkin Park - One More Light

45. Jano PW - Senna Powieka

46. Kali x Pawbeats - Chakra

47. Ania Dąbrowska - Dla Naiwnych Marzycieli

48. Rest Dix37/Dudek P56 - Ja To Hip Hop

49. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

50. Dr Misio - Zmartwychwstaniemy