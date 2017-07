To, że Tede wygra w tym tygodniu można było założyć w ślepo. To jedna z ikon polskiego rapu, a na jego płyty zawsze czekają tysiące fanów.

Drugie miejsce jest dość sensacyjne - krążek Kękę i Hase był dostępny tylko w sklepie internetowym wytwórni. Hip-hop idzie starą punkową drogą - zrób to sam - co dotyczy już nie tylko nagrywania, ale także i dystrybucji.

W pierwszej dziesiątce pojawił się też nowy krążek Imagine Dragons, a Quebonafide, który prowadził przez trzy ostatnie tygodnie spadł na piąte miejsce. To nie porażka - wręcz przeciwnie świadczy, że zainteresowanie krążkiem "Egzotyka" nie zakończyło się na preorderach.

Warto zwrócić uwagę, że wśród dziesięciu najpopularniejszych płyt tylko sześć krążków pochodzi od zagranicznych wykonawców.

1. (N) Tede & Sir Mich - Skrrrt

2. (N) KęKę, Hase - Basement Disco

3. Coldplay - A Head Full Of Dreams

4. (N) Imagine Dragons - Evolve

5. Quebonafide - Egzotyka

6. Zbigniew Wodecki - Złota Kolekcja - Zacznij Od Bacha

7. Wojciech Młynarski - Złota Kolekcja - Absolutnie (2017)

8. Różni Wykonawcy - Bravo Hits Lato 2017

9. Kazik & Kwartet Proforma - Tata Kazika Kontra Hedora

10. Roger Waters - Is This The Life We Really Want?

11. (N) Różni Wykonawcy - RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2017

12. Ed Sheeran - Divide

13. LP - Lost On You

14. Zbigniew Wodecki, Mitch&Mitch - 1976: A Space Odyssey

15. O.S.T.R. - MTV Unplugged - Autentycznie

16. Ray Wilson - Time & Distance

17. Alvaro Soler - Eterno Agosto

18. (N) Radiohead - Ok Computer Oknotok 1997-2017

19. Tede & Sir Mich - Pół Życia Na Żywo

20. Mrozu - Zew

21. Różni Wykonawcy - Pamiętajmy O Osieckiej - Kolekcja Okularników

22. Harry Styles - Harry Styles

23. Deep Purple - Infinite

24. Mateusz Ziółko - Na Nowo

25. Zbigniew Wodecki - The Best - Zacznij Od Bacha

26. Depeche Mode - Spirit

27. Tede & Sir Mich - Vanillahajs

28. Różni Wykonawcy - Męskie Granie 2016

29. Tede & Sir Mich - Keptn'

30. Różni Wykonawcy - Smooth Jazz Cafe 16

31. KęKę - Trzecie Rzeczy

32. Metallica - Hardwired … To Self-Destruct

33. Piękni I Młodzi - Tak Już Bez Ciebie

34. (N) Różni Wykonawcy - Hity Na Czasie - Lato 2017

35. Grzegorz Hyży - Momenty

36. Arctic Monkeys - AM

37. Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Minione

38. Rest Dix37, Dudek P56 - Ja To Hip Hop

39. Kortez - Bumerang

40. (N) Kazik - Melassa (2017)

41. Organek - Czarna Madonna

42. Patrycja Markowska - Krótka Płyta O Miłości

43. Różni Wykonawcy - Mój Empik - Moja Muzyka: Rock

44. Dawid Podsiadło - Annoyance And Disappointment

45. Margaret - Monkey Business

46. Katy Perry - Witness

47. Akcent - Diamentowa Kolekcja Disco Polo: Akcent

48. Shakira - El Dorado

49. Różni Wykonawcy - Best Of Disco Polo

50. Dżem - The Singles